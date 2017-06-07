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台鐵130週年紀念套票6/9開賣 宜蘭、屏東有專屬版

為慶祝台灣鐵路130週年，屏東站將推「蛻變太陽城、嶄新屏東站」紀念套票。（台鐵局提供）

2017-06-07  11:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為慶祝台灣鐵路130週年，台鐵局將於週五（9日）鐵路節當天上午，於台北、宜蘭及屏東限量販售「台鐵130週年電子票證紀念套票」、「四城站現存各級名片式乘車票」、「蛻變太陽城、嶄新屏東站」等3種票卡供民眾收藏。

台北站於週五上午9點至11點，在1樓多功能展演廳販售2000套「台鐵130週年電子票證紀念套票」，套票內含名片式月台票及電子票證各1張；為推廣民眾持電子票證乘車，電子票證採隨套附贈方式。名片式月台票票號則依永樂、康樂、加祿及成功車站順序編號至2000號，套票依票號順序販售，每套售價新台幣130元整，每人限購8套。

台鐵局表示，今年套票外觀採自動驗票閘門型式設計，購買兩套可組合成1道驗票閘門，增加套票趣味性。

宜蘭站則於當天上午8點30分至11點30分，舉辦名片式車票限量特賣活動，於宜蘭前站3號售票窗口，依序發售「四城站現存各級名片式乘車票」，售價依各級車票票面販售，每人每次限購10張。

屏東站於上午9點起在車站1樓大廳販售「蛻變太陽城、嶄新屏東站」紀念套票1500套，套票內含屏東－歸來區間車名片式車票，及上、下午紙式月台票各1張；每套售價新台幣100元整，每人限購5套。台鐵局表示，套票設計以屏東新站為主題，內頁紀載屏東站的歷史歲月痕跡，值得民眾收藏。

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