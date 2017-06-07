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惡搞當有趣！ 美國實況主靠醜化台灣爽賺錢

美國實況主CJayride現在居住在台北，他拍攝許多有關台灣好玩的事物。（圖擷取自推特）

2017-06-07  12:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國實況主CJayride現在居住在台北，他拍攝許多有關台灣好玩的事物。有網友爆料，他經常使用「探索」名義醜化台灣風俗民情，將垃圾亂丟說是台灣人的習慣。

《PTT》和《爆料公社》網友爆料，直播平台Twitch知名實況主CJayride經常以「探索台灣」（Explore Taiwan）名義惡搞台灣形象，經常做出不尊重台灣人的事，網友將他的醜化台灣案例一一點出，像是嘲諷粉絲又圓又宅、將垃圾亂丟說是台灣習俗、偷拍女生對其品頭論足、行駛滑板在行人禁止通行的道路上、拍攝別人吵架畫面等。

網友批評他非常沒有水準，「想紅不是這樣紅的吧」、「靠嘲笑諷刺別人來突顯自己的人，其實是最悲哀的」、「影片上那些動作，感覺有點侮辱了善良的國人」、「他會那麼做代表是他沒水準」、「看過幾次實況，這人還蠻奧客的」、「抵制這種靠消費別人賺錢的惡質實況主」。

CJayride在臉書上回應，親愛的台灣朋友們，網友製作的影片斷章取義、是假的，他保證這些舉動都沒有對人造成任何傷害，是幾個種族主義的人想把外國人趕出台灣。他說，他的影片一直積極的把台灣當作焦點，並且已直接影響到台灣的旅遊業和投資。

CJayride說，他認為自己沒有做壞事，影片中的垃圾事後都有清理，但他覺得被網友謾罵沒有關係，因為上新聞會讓他變得更有名。

有網友認為，「有些玩笑可以開，有些玩笑不能開」，如果英語系國家看到他的這些舉動，會讓人以為這就是台灣的風俗與民情，每個來到台灣的人都學他這麼做，或是直接對台灣產生不好的觀感。

相關影片請見：

淡水魚丸丟草叢。（圖擷取自爆料公社）

將垃圾亂丟說是台灣習俗。（圖擷取自爆料公社）

考機車筆試時直播。（圖擷取自爆料公社）

亂丟垃圾。（圖擷取自爆料公社）

嘲諷粉絲又圓又宅。（圖擷取自爆料公社）

拍攝別人吵架畫面。（圖擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： Twitch 實況 直播 網路直播 醜化
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