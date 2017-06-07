中市府協調 中部電力博物館計畫重現曙光

中部電力博物館（永續綠能博物館）鄰近海洋生態館、梧棲漁港。（台中市政府經發局提供）

2017-06-07 11:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台電公司配合原台中縣政府的藍帶海岸計畫，曾規劃於台中港特定區公園用地興建中部電力博物館，卻因缺乏經費而無疾而終。台中市長林佳龍上任後積極協調，終於讓該案重露曙光，台電明年將展開規劃。

原台中縣政府的藍帶海岸計畫曾規劃於台中港特定區公園用地興建中部電力博物館，但在民國100年完成基本設計報告後，因台電沒有經費而無法執行，計畫宣告停擺。

林佳龍上任後，認為這項計畫可帶動海線地區觀光發展，因此不斷尋求重啟計畫的可能性。去年12月，市府經發局邀集台電舉辦座談會，林佳龍在會中向台電董事長朱文成表示，基於台電應回饋地方，該計畫還可結合市府「海線雙星」景觀廊線規劃，希望台電重啟中部電力博物館計畫，雙方也達成共識。

今年5月24日，經發局與相關局處進一步邀集台電、台灣港務公司，就博物館未來設置地點、展館規劃方向等議題進行研商。

經發局表示，目前台電已有具體推動方向，預計明年委外規劃未來展館方向及館內各項設施，將朝綠建築、低碳排建築的概念設計，不僅展示電力設施，更重視寓教於樂的功能，透過虛擬互動AR/VR模式，展示光電與文明發展歷程，以及大甲溪發電廠等水力、太陽能、風能等再生能源，讓參觀民眾瞭解綠電來源，進而共同響應節約能源，並支持再生能源政策。

經發局指出，未來電力博物館將以西部濱海快速公路為主要聯絡道路，串聯高美濕地、梧棲漁港、大安媽祖文化園區、海洋生態館、三井Outlet Park等遊憩據點，建構海線觀光廊帶。