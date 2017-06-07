弱勢役男有福了！親屬扶助標準放寬 估6000人受惠

2017-06-07 11:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為照顧因服兵役盡國家義務而使家計陷入困難的役男，內政部修正「服兵役役男家屬生活扶助實施辦法」，放寬「役男家屬」定義，未來不互負「民法」法定扶養義務，但有共同生活事實的役男家屬，也可獲得生活扶助，預計實施後估計有6000名役男受惠。

內政部役政署主任秘書李昊陞指出，國家依法徵招役男服兵役，若役男家屬因此無法生活，政府就有義務協助，原本家屬依「民法」定義，為家長與親屬「互有扶養義務」，但年輕的役男往往非其弱勢家庭之家長，有的親屬若有需要，常因此無法列為生活扶助戶。

李昊陞說接著指出，此次修法將「役男家屬」定義放寬，不再以「民法」所規定的範圍為限，只要弱勢家庭的役男在入伍前一年，有設籍於同戶籍、同址分戶且有同居營生事實的三等親內血親、姻親及家屬，都能列入生活扶助戶，以獲得妥適照顧。

李昊陞舉例，桃園市林姓役男患有中度精神障礙、未婚無子女的叔叔，但一直與役男家庭共同生活，或台南市方姓役男自小父母雙亡，由姑姑、姑丈扶養長大，以及台北市譚姓役男的繼父等類似案例，未來修法後都將能適用，希望需要且符合者來申請。

內政部統計，目前每年服兵役人數約11萬人，去年有4500人符合扶助資格，修法放寬後，將增加至5800人至6000人。

內政部指出，發放金額部分，應徵（召）集服兵役男列級家屬，發給一次安家費及三節生活扶助金標準，甲級一口15400元、乙級為9300元、丙級則是4650元；常備兵役軍事訓練列及家屬，則是甲級一口20520元、乙級12320元、丙級6160元。