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當我們睡在一起！柯基與小弟的午憩日常 爆笑睡姿萌翻網友

日本一隻柯基與3歲的小弟一起午睡的日常，被媽媽一一紀錄下來，在IG上擁有高人氣。（hugh_mj授權提供，下同）

2017-06-08  15:47

〔即時新聞／綜合報導〕有汪哥哥的陪伴，小弟弟連午覺都睡得好香甜！

日本媽媽Leah家中除了有3歲兒子Hugh，還有一隻個性溫和、7歲的柯基狗兒子MJ，感情相當好的他們，最常做的事情就是：靠、在、一、起、睡、覺～所以媽媽經營的IG帳號中，充滿了1人1狗互相依偎、一起午睡的幸福畫面，看了不禁感嘆：小孩與狗真的是世界上最萌的組合之一啊～

其中，2天前媽媽在IG上傳的一則影片，還近距離捕捉了MJ跟Hugh一起午睡的片段，只見MJ的四肢翹得老高，完全進入《全面啟動》當中的第四層夢境（誤），熟睡不已的畫面，笑翻不少網友，也讓影片意外爆紅，上傳3天點閱率就逼近40萬。

▲媽媽也說，其實Hugh從6個月大的時候，就有跟MJ一起頭靠頭睡午覺的習慣了～

▲柯基的屁屁應該是世上最軟的枕頭吧～

▲「偶爾也讓我靠一下嘛～」

▲雖然MJ是哥哥，但是也會顯露出嬌羞的一面，依偎在Hugh的霸氣手臂當中。

▲看著他們平靜安詳的睡顏，是不是覺得整顆心都溫暖了起來呢？一起到媽媽的IG追蹤他們的午睡日常吧！

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