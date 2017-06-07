再等一下！停水第3天 彰市尚有4里減壓供水

2017-06-07 10:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕上週五（0601）暴雨狂炸北、中部，彰化地區今天進入停水第3天，6萬多戶停水用戶早上都已恢復正常供水，不過，因彰化市用水來自台中支援，全市還有4個里因位處管線末端與地勢較高地區，目前減壓供水，水量仍不足。

目前還在減壓供水地區包括在彰化市建寶、福田、安溪、台鳳等4個里部分用戶，以及轄內管線末端與高地區些許用戶。

自來水公司第11區管理處副理謝忠峻表示，由於連續4天的豪雨造成台中原水濁度飆升，支援彰化地區供水量不足，使得彰化市水壓偏低部分地區甚融無水，原本希望今天早上9時前全面恢復供水，遺憾的是管線末端與高地區復水較慢，水公司將繼續提供臨時加水站提供民眾取水。

謝忠峻指出，恢復供水初期，水質水量較為不穩定，希望民眾務必把水煮沸後才能飲用。

復水洽詢電話彰化給水廠（04）7353883、 彰化服務所（04）7238015、服務專線1910。

彰化市臨時加水站設置地點自來水公司第11區管理處、延平公園、建寶里、彰化縣政府停車場旁、泰和派出所、弘鑫生鮮超市、彰化高工（公路局後面康樂公司停車場）、泰和國小、玉皇宮、7-11彰德門市、廣鳯宮、高學忠門前（彰南路1段99號）、陽明國中前（彰化市立幼兒園旁）。