國語日報董事長鬧雙胞？教部：不排除接管

2017-06-07 10:29

〔記者林曉雲／台北報導〕財團法人國語日報董事長鬧雙胞？主管機關教育部終身教育司司長黃月麗今天受訪表示，國語日報董事會任期在今年2月28日到期，屆期未完成改選，董事會採取登記效力，現在地方法院登記的董事長仍是林昭賢和19屆董事，台大教授曾永義則是現在董事，被改選為新任董事長，但改選董事會不符法定程序，教育部發文要求限期改善已到期，將先了解未能完成改選的原因，依民法相關規定介入處理，不排除選任臨時董事、代行職務接管，甚至最嚴重是向法院請求廢止設立許可。

黃月麗表示，國語日報社在民國94年移到教育部主管，董事會3年1任，今年228到期，但到現在還沒完成改選，5月5日教育部曾去文要求儘速召開董事會改選，期限為文到1個月內完成改選，國語日報社確實有召開會議但未達成共識，教育部後續將依民法規定介入處理。

黃月麗說明後續處理作為，將先了解國語日報董事會為何無法完成改選，接著可以向地方法院請求解除國語日報董事職務，即解散現在的董事會，選任臨時董事、代行職權，最嚴重不排除廢止設立許可，但非到不得已不會廢止許可。

至於國語日報目前董事包括教育部督學陳清溪，黃月麗表示，當時的章程或現在章程都沒有官派董事或當然董事，台灣省教育廳主管的時代可能有官派董事，時間久遠還需要再釐清，國語日報社17席董事，沒有任何1位是教育部指派，陳清溪也不是教育部指派，而是以個人身分參加董事會。

黃月麗表示，依國語日報章程，重大事項要由董事長召集會議，因此改選曾永義為董事長未符法定程序，董事會是最高權力機關，相關董事長爭議要回到董事會處理，教育部要求限期改善的期限到期，教育部已在介入處理中。

有關國語日報的法院登記資產13億元，黃月麗表示，依捐助章程來看是由國語日報社公司捐助成立，最早的資金來源要再了解，都更部分涉及國有財產法，非教育部所主管，要問相關的權責機關，教育部則會以國語日報的主管機關立場配合辦理。