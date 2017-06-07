泰國廚藝挑戰賽 城市科大生以這道菜勇奪金牌

泰國廚藝挑戰賽，台北城市科大學生陳郁雯（右二）在恩師吳東寶指導下，打敗參賽1300多人，勇奪金牌。（圖由城市科大提供）

2017-06-07 08:44

〔記者林曉雲／台北報導〕2017年泰國廚藝挑戰賽，台北城市科技大學餐飲系學生獲得1金、1銀、2銅、3佳作的佳績，大三學生陳郁雯以「烤香料羊肉佐蒜味迷迭香及薄荷醬」，擄獲評審挑剔的味蕾，勇奪金牌。

2017年泰國廚藝挑戰賽是國際美食圈關注的賽事，今年參賽國家包括台灣、韓國、新加坡、中國、馬來西亞、印尼、泰國等國家，共計超過1300位選手參賽，競爭激烈。

城市科大餐飲系大三學生陳郁雯參加兩個項目比賽，分別為「C6海鮮青年組-個人」與「C2羊肉青年組-個人」，第一天是海鮮比賽，因過度緊張，再加上場地提供設備如瓦斯火力太強、烤箱不熱等頻出狀況，讓她的「青甘海鮮佐檸檬奶油、蝦醬汁」只拿到銅牌。

陳郁雯表示，第一場賽事成績不如預期，但回到旅館後，仍繼續練習隔天要比賽的羊肉，比賽當天，主辦單位發給她的羊肉小且多筋，她迅速以平日練習的刀工先去筋去油，製作出兩盤包括豬網油包火腿羊肉、炸羊肉起司球、香料羊肉與羊肉捲等4種羊肉，再佐以蒜味迷迭香醬及薄荷醬，很幸運獲得評審認同，肯定其刀工、醬汁與羊肉滑嫩風味均到位。

陳郁雯說，她在「2015 馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽」拿到佳作，「第17屆FHC 中國國際烹飪藝術比賽」拿到銅牌，去年「2016 TICC 泰國廚藝挑戰賽」拿到銀牌，這次比賽拿到金牌，完成在大三前要在亞洲重要國際廚藝賽事獲獎的目標，大四將在校方與法國布列塔尼區菲尼斯泰爾省「餐旅聯盟」及「工藝商會」產學合作下，到法國餐廳實習，向法國廚藝大師貼身學習，希望一年過後，不只法語流利，更做出美味的法式甜點。

指導教授、城市科大餐飲系教師吳東寶表示，大規模的比賽，要「零缺點、無失誤」才能拿到金牌，口感、味道、速度三者缺一不可，時間超過一分鐘就會扣一分，比賽前要研究菜單、製作醬汁，比賽當時的臨場反應、鍋碗等工具分類、垃圾處理等，都納入考量，參加比賽幾乎是基礎訓練的大整合，參賽學生能學習到業界主管級平時管理的內容，因此能有極大的進步。