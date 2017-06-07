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歷年最強少子化來了！高中職私校關門恐倍增

今年國中教育會考報名人數，比去年大降3萬多人。（資料照，記者陳昀攝）

2017-06-07  08:36

〔即時新聞／綜合報導〕根據教育統計，今、明年全國高一新生將大減4.6萬人，到114學年，更將少掉10.3萬人，減幅高達3成6。近6年來全國已有5所私立高中職退場，如今歷年來最強的少子化衝擊到來，私校關門的情況，未來恐將呈倍數成長。

《聯合報》報導，教育部預估統計，106學年以高中職受少子化衝擊最為強烈，高一新生從28.4萬人減為25.1萬人，大減3.3萬人，107年再減1.3萬人，到114學年，降至18.1萬人，10年內銳減10.3萬人。大一新生方面，受虎年出生數減少影響，106學年將減少1.5萬人至24萬人，明年為龍年新生，增加8千人，之後逐年減少，117學年將減至15.6萬人，較現在大減約10萬人。

報導提到，學生減少，也使高中職規模縮減，目前有4分之3學校，全校人數不到2千人。

對此，北市私立東方工商校長陳清煌相當感慨，直言不管冷熱門類科，都受影響，私校招生競爭已殺到見骨，建議政府提高托幼補助，增加更多公立及非營利幼兒園，才能有效鼓勵生育、解決少子化。

北市私立金甌女中校長王維民則說，從今年國中會考人數來看，報名就大減3萬多人，光基北區就少9千多人，北市公立高中職核招生名額，已可容納所有國三畢業生，對於私校更是雪上加霜。認為私校一定要有特色，或全力發展公立學校缺乏的類科，才能招到更多學生。

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