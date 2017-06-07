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鋒面伴西南氣流 吳德榮：下週三起恐有劇烈天氣

吳德榮表示，下週三至五由於鋒面前伴隨西南氣流，模式顯示岀，將伴隨大量降雨及產生劇烈天氣的機率，提醒大家不能輕忽。圖文日前雲林縣大埤鄉豐田村淹水畫面。（資料照，記者黃淑莉攝）

2017-06-07  07:34

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮今在網路發文表示，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明（7、8日）兩天鋒面在北部海面，台灣位在暖氣團內，西半部多雲時晴、午後有局部性雷陣雨，東半部也有一些局部短暫陣雨，週五至週天氣穩定。不過下週三至五（14至16日），由於鋒面前伴隨西南氣流，模式顯示岀，將伴隨大量降雨及產生劇烈天氣的機率，提醒大家不能輕忽。

吳德榮今在「洩天機教室」發文說，今明天台灣位在暖氣團內，西半部多雲時晴、白天悶熱，高溫達34度，午後可能有局部雷陣雨，大部分在山區、部分平地受影響；東半部也有一些局部短暫陣雨。週五至週日天氣晴朗炎熱，山區午後有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮說，下週三至五，滯留鋒在北部海面至陸地一帶徘徊，鋒面前伴隨西南氣流，模式顯示岀，其伴隨大量降雨及產生劇烈天氣的機率，絕不該被小看。不過由於是模式第8至10天的模擬，仍會不斷調整，尚不足以拿來推估各地將受到的影響，持續密切觀察是必要的。

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