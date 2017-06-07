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北部體感高溫飆41度 各地午後易有雷陣雨

氣象局指出，今天午後北部、東北部地區及各地山區易有局部短暫雷陣雨，西半部高溫可達34度左右。（資料照，記者黃志源攝）

2017-06-07  06:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7日）微弱鋒面通過台灣北部海面，宜花東地區有局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及各地山區易有局部短暫雷陣雨，西半部高溫可達34度左右，類似的天氣型態將持續到下週日（11日），直到下週二（13日）鋒面接近台灣才會帶來較大雨勢。

氣象局表示，今天各地雲量較多，水氣也增多，宜花東地區有局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及各地山區易有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。氣溫方面，西半部高溫可達34度，東半部也有31至33度，北部體感溫度更高達41度，另外西南風過山沉降增溫，東南部地區有焚風發生的機率。

週四（8日）至下週日太平洋高壓勢力偏強，台灣天氣大致穩定，降雨以午後為主，氣溫偏高悶熱，各地高溫都在30度以上，西半部更可來到33、34度。下週二鋒面接近台灣附近，天氣趨於不穩定，北部及東北部有短暫雷陣雨，午後各地山區也有短暫雷陣雨，應留意較大雨勢，東南部地區有焚風發生的機率。

空氣品質部分，今天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
30 ~ 41 30 ~ 38 33 ~ 37 30 ~ 36

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量級。（取自氣象局網站）

空氣品質部分，今天高屏地區為橘色提醒，其他地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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