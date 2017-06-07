06/07 各報重點新聞一覽

行政院黨產會昨召開「國發院土地案」聽證程序，原地主葉中川之子葉頌仁（右）以利害關係人身分出席，控訴國民黨強奪其父土地。（記者廖振輝、羅沛德攝）

2017-06-07 06:19

自由時報

國發院原地主葉家控國民黨強占逼賣

行政院黨產會昨召開「國發院土地案」聽證程序，原地主葉中川之子葉頌仁說，他父親被欺負，土地被強占、強買，盼近一甲子冤案能獲得平反。黨產會未來若認定國民黨是以無價或顯不相當對價取得國發院土地，葉家可望獲得賠償。根據黨產會調查報告，國民黨向葉家買地的價金僅佔葉中川認為的合理價格的五十二．五％，亦即地主出價被國民黨打對折。

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中國刁難日矽合 日月光撤案再申請

封測大廠日月光與矽品結合案好事多磨！兩家公司從去年八月間向中國商務部提出申請，經過九個半月，眼看六月十一日審查期限將到，中國商務部昨突以「需要更多時間審查」為由，協商日月光撤件並重新申請立案，而商務部在一天內卻又很有效率核准日矽案撤案、重新申請與立案通知。

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食用醋正名 亂標示可罰400萬

別再亂吃醋囉！衛福部食藥署宣布推動食用醋正名，未來依原料和製作方式一共分成三類，外包裝須清楚標示究竟是「食用醋」、「調理醋」或「合成醋」，一旦標示不實恐挨罰最高四百萬元罰款。

詳見食用醋正名 亂標示可罰400萬。

蘋果日報

iOS11「讓iPhone變最強」

蘋果開發者大會（The Apple Worldwide Developers Conference，WWDC），台灣時間昨凌晨在美國登場，是近年發表最多軟硬體新品的一次，軟體有iOS 11、watchOS 4、tvOS和High Sierra，硬體有10.5吋iPad Pro、首款藍牙喇叭HomePod，及全新產品線iMac Pro，號稱地表最強Mac工作站，而蘋果更宣稱iOS 11可讓iPhone和iPad 成為歷來最強大、最個人化，也最聰明的裝置。

5年新高 鮮奶飆漲9.15%

行政院主計總處昨公布上月物價指數（CPI），總指數105.03，較去年同期漲0.59%，漲勢雖溫和，但17項重要民生物資漲幅2.08%，創27個月來新高，鮮奶漲幅更是逾5年多來新高，民眾生活壓力仍大。農委指，鮮乳夏日產量降低、廠商加價收購帶動漲價。民眾嘆，小朋友早餐都要喝牛奶，政府應正視漲價問題。

聯合報

危害國人健康 空汙防制大變革

空氣汙染危害國人健康，全台發起找藍天運動，環保署昨也公布修正「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，將空品惡化警告等級分為二類別、五等級。根據規畫，達二級、一級預警時，就會要求工廠自主減產、降載；一級嚴重惡化預警，甚至只有電動車、一○一年後生產製造進口的大眾運輸工具能上路，各縣市也可開會研商是否停課。這項辦法將於九日起實施。

10新生臉書不當貼文 遭哈佛撤銷錄取

收到哈佛大學的錄取通知，是高中生多年努力換來的大好消息。至少有十名原本今年秋季可當哈佛新鮮人的學生，卻因在網路發表不當文字與圖像，錄取資格慘遭撤銷。

中國時報

王丹打嘴炮 喊「台獨要流血」

大陸民運人士王丹即將赴美，王丹在其臉書發文表示，台灣若不願意流血，就不要再去講獨立了，因為「那就是嘴炮」。此說引發諸多強烈抨擊，國民黨立委林德福指出，台灣人都希望安定，不可能為了獨立而戰爭，王丹就要離開台灣，講這種話不負責任，「自己嘴巴講講，屁股拍拍就要走了。」

文在寅令環評重做 薩德部署延後

據南韓《中央日報》6日報導，南韓總統文在寅5日下令國防部，對「薩德」飛彈防禦系統部署用地展開正式環境影響評估，而不是軍方原計畫進行的小規模環評。由於展開正式環評需要一年以上，薩德實戰部署的時間很可能推遲到明年夏天以後。