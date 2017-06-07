「拼貼趣」app紅遍全球 創辦人樊立勳：靠求新求變

2017-06-07 02:44

〔記者陳炳宏／台北報導〕行動裝置全球下載量達1.5億的PicCollage（拼貼趣），最大下載市場在美國，總數突破5千萬，其中8成是女性，開發團隊Cardinal Blue共同創辦人樊立勳說，不斷的求新求變是拼貼趣吸引用戶的地方。

樊立勳指出，每逢像母親節這類送禮、送卡片的節日，用戶就會想到用拼貼趣表達心意，因此下載量就會暴增，這時PicCollage就會衝上照片類排行前四大，僅次於Youtube、Instagram、Snapchat。

樊立勳說，以美國地區而言，平均下來6個人就會安裝一套PicCollage，美國女生更是3個就會裝一套PicCollage，而當初是因為開發團隊買了一部iPad，9.7吋螢幕顯然極適合編輯照片，加上團隊成員有人喜歡編輯照片，因此就花了一個月，作出一個簡單的照片拼貼App，沒想到至今已經1.5億下載。

樊立勳回想說，一開始只是測試，還覺得有100個下載次數就很開心了，沒想到首日下載數就達3000次，一個月就達到40萬，並在美國、墨西哥、加拿大、英國都擠進排行榜前十名，樊立勳說，當時還不能加文字、貼圖，甚至不能分享到其他地方，但簡單不會當掉的App，就立刻大受歡迎。

但不是受歡迎就滿足，樊立勳說，在幸運之餘，當然也要把握時機加緊往前衝，因此每一周都推出新版本，不斷的增加貼紙、文字、模板、邊框、裁切工具，一年下來50幾個版本，樊立勳強調不斷增加新功能卻又保持操作靈活，是可以成長到今天1.5億的最大成功因素。

但PicCollage暢銷，也引起不少開發者抄襲，樊立勳說，有些開發者真的很誇張，直接拿圖示或名稱去使用，或是拿翻轉後的圖示來使用，這些都可以向App Store反應，但其實這些對樊立勳而言都還好，因為他們只是模仿外觀，或是模仿公司幾個月前的想法，並沒有學到公司真正創作的精髓。

樊立勳也指出，PicCollage主要是提供用戶將個人或家人親友照片，加以拼貼後，成為更有意義的圖像創作，可拿來作為紀念、祝賀卡片，這是PicCollage最核心的用途，而每個人都有家人、朋友，這些需求都會一直存在。

對於這次蘋果在WWDC中提出Core ML機器學習想法，其實PicCollage的Android 版Magic Mode功能就開始嘗試相同概念，透過機器學習方式（人工智慧），自動幫用戶所選的照片完成配色、排版，對用戶而言，可以輕易完成一件創作，可以激勵他們更投入。

從上架到1.5億次下載，PicCollage平均每2年成長5千萬，其中最令Cardinal Blue團隊感覺溫馨的是，有些用戶拿PicCollage來製作公司海報，之前就有流浪動物之家，拿來製作認養動物的海報，事後感謝PicCollage可以提供方便工具完成此事，這件事也讓團隊覺得很開心，認為開發一個這樣的App是很有意義的事，不僅是跟家人、親友分享，還能做社會公益。

樊立勳說，各種節慶都會有人拿來製作卡片表達情意，記得有一次情人節，一個男生臨時想不到要送甚麼禮物，最後是用PicCollage做了一個拼貼照片送給女友，男孩子留言給團隊說，女朋友很喜歡這樣的情人節禮物。