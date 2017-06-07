北市開放小米數容移 精華區地主獲利

2017-06-07 02:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議會開放道路容移，根據統計北市已開闢未徵收道路中，原本名列前茅為大安、士林、中山及北投4區，但擁有最多15米以下道路的區為大安、松山、信義及北投，因此這次修法最大贏家為台北市精華區。而有業者透露，過去15米以上道路價值約為公告現值的40至50％，15米以下價值為6％左右；議會通過法令短短不到1個月，15米以下道路已經漲到14％，漲幅約2.5倍。

但房仲業者表示，大量容積灌入容積市場，但房市寒冬根本無法消化，最後恐讓容積價格大跌；業者也明說，就算容積下滑，也比容積銀行賣出還貴，「建商買容積不可能會吸收成本，之後全部轉嫁給消費者」，導致房價吹高。

熟悉容移知情人士也指，當議會開放小米數容移，「很多小米數地主都要放鞭炮了。」他爆料，小米數開放雖然會衝擊15米以上道路價格，但土地掮客往往都兩面押寶，15米以上、以下都會同時收購，消長下來仍是穩賺不賠。

另外，對於開放小米數是否衝擊河川區容移價格，他也指，河川區早在2、3年前都收購完畢，主要還是過去常玩容移的大戶繼續收購，因此既使市場價格不理想也可選擇先清掉小米數道路，等到時機對再賣河川區容積，「基本上容積市場本來就是大戶在操盤。」