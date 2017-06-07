台北市公保地容移大解禁 大稻埕地主揚言抗議

公保地大解禁，幾家歡樂幾家愁，大稻埕地主不滿地說，165公頃的15米以下道路倒入容積市場等於宣布「古蹟」、「大稻埕歷史街區」等真正需要容移的項目死刑。（記者鍾泓良攝）

2017-06-07 02:30

〔記者鍾泓良／台北報導〕6月1日台北市議會三讀通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正案，讓所有道路用地、2公頃以下公園綠地等，可全面進行容積移轉，粗估市價2兆元的公共設施保留地可解禁。有公保地主叫好，但大稻埕歷史街區的古蹟用地持有地主不滿，指北市公保地容積移轉暴增到可蓋177棟台北101大樓！且真正需要容積移轉換取修繕經費是古蹟地主，未來新增165公頃的15米以下道路用地「倒入市場」，等於宣判古蹟、大稻埕容積移轉制度死刑。大稻埕地主不滿「議會綁架市民」，還揚言6月8日市府舉辦居住正義論壇時要動員上百人抗議。

台北市容移共分為公共設施保留地、大稻埕歷史街區、古蹟，以及將會開放的河川區4類，而這4類相互排擠，彼此也有各自的收購及擁護者。

根據市府統計，古蹟容移約可移出約27公頃；大稻埕歷史街區則還有21公頃尚未移出，但因為古蹟、大稻埕涉及修復跟文資，較不具有優勢。而水利署103年修水利法，將關渡、社子島、雙溪及景美約108公頃的河川區列為天然不可開發建築土地，待營建署擬訂作法後就可容移，早成為搶購一空的標的。

但大稻埕地主不滿地表示，議會放寬道路面積等同宣布大稻埕容移死刑。他直說，公保地容移涉及2兆利益，「全世界除了台灣，哪個國家有開放公保地做容積移轉」，質疑根本就是圖利特定掮客。

該地主計算，去年統計北市未徵收公保地共有1314公頃，約等於397萬坪，平均每坪公保地在容積移轉過程中可變成3.2坪樓地板面積，若乘以容積係數1.6倍係數，換算有2035萬坪，等於可蓋177棟101大樓、意即每個行政區蓋15棟！

該地主表示，「難道台北市民一定要去承受這種環境嗎」，直說霸王硬上弓通過修正案的議會根本綁架了全體市民，更點名對於提案議員葉林傳跟參與陳炳甫非常不滿。

對此，陳炳甫遺憾地說，選區議員內他是唯一最關心、清楚大稻埕容移的議員，今年初也有爭取大稻埕容積無須走雙軌制，沒想到還是被罵。他說，容移是補償不是獎勵，尤其大稻埕作為商品邁向並不好，他希望市府能夠提案，保障未來容移2成保障用大稻埕容積，其餘用公保地，但也坦承這樣的方案要爭取其他區議員同意並不簡單。

葉林傳則說，古蹟容積移轉沒有接受基地面積限制，道路容積移轉則接受基地面積必須超過1000平方米的大面積限制，而且還要鄰近捷運站，北市市面上7成建地只能從古蹟地移入容積，未來古蹟仍有7成市場，且不需要經過台北市都市設計審議委員會審查，不會砍量體；他強調，近2年房市差，建商延後推案，導致古蹟容積移轉速度慢，並非道路容積排擠古蹟市場。