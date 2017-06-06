育嬰假＋侍親假 國小老師請假11年又2.5個月

2017-06-06 22:27

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市一名國小老師依「教育人員留職停薪辦法」請假，前後請了兩次育嬰假；後再分別以照顧父親、母親緣由，請了兩次侍親假，從民國95年8月1日到明年（民107年）1月底，除了中間有3個半月的復職外，前後累積請假時間共計11年又2.5個月，這段時間的教學年資是「零」。

本報接獲讀者提供訊息，直指該名國小老師前後請假多年，若無心擔任教職，就該把員額位子讓出來；校方強調，該名老師請假皆按程序，合乎規定，也是他的職場權益，尊重其決定。

該校的校長甫到任學校1年多，他說，僅在去年冬天和該名老師有碰過一次面，那時並不太清楚他是誰，回頭問了人事室和其他老師後，才知他是正式老師，正請侍親假中。校長指出，該名老師請假的前半段是育嬰假、後半段是侍親假；當時的育嬰假和後來的侍親假都是「留職停薪」，該名老師請假都符合相關規定，也按照程序來，這是屬於他的職場權益，給予尊重，學校有長期代課老師接替他的位子。

校長指出，學校有「入班觀課」制度，也就是校長、老師一起入老師班級，觀摩也觀察老師上課情形，倘若該名老師復職，屆時也會有這樣的安排，了解其上課狀況外，也是看看有否需要協助處。校長另也坦言，該名老師請假就無法累積教學年資，對於老師個人教職生涯影響是蠻大的，想必是做了多番考量後才做這樣的決定。

根據該校人事室資料，該名老師從民國95年8月1日起請育嬰假兩年，後又延長半年；此次育嬰假結束後，在民國98年2月1日到5月12日，短暫支薪復職3個半月；接著請第二次育嬰假，直到民國101年1月底；同年2月以照顧父親為由請侍親假，直到民國104年1月底；民國104年2月再因照顧母親請侍親假，直到明年1月底。

「教育人員留職停薪辦法」中指出，「本人或配偶之直系血親尊親屬老邁或重大傷病須侍奉」即可以「侍親」請假，基本上，請假老師只要提出和被照顧者是直系血親的證明，校方即會准假。

基於個人資料保護，校方無法提供任何聯絡方式，記者未能取得當事人意見。