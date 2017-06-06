家中淹水受災 高市每戶1萬5千元救助金

高市府啟動豪雨過後各項災害救助申請，圖為六龜農地流失景象。（記者陳文嬋翻攝）

2017-06-06 21:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府啟動各項災害救助申請，社會局針對住屋室內淹水、因災致毀損及土石流入等，提供每戶金額1萬5千元救助金，另勞動部對於豪雨受災縣市及受災者，將運用約8千萬元的經費，提供清理受災家園的臨時工作津貼3千人次，協助早日完成家園重建。

連日豪雨重創高市山區，市府啟動各項災害救助申請及農業現金救助與低利貸款，並提供因屋損、車損符合各項稅捐減免及災區就業協助措施，協助受災民眾重建家園。

市長陳菊特別指示相關局處對於受災市民的財產損失應立即進行救助，如社會局針對住屋室內淹水、因災致毀損及土石流入等，提供每戶金額1萬5000元的救助金。

針對易遭淹水而受損嚴重的農作物，市長也特別指示農業局要在最短時間，了解受損情形，並為農民爭取補助，以減少農民損失；對於受災情形符合各項稅捐減免規定者，應於期限內向高雄市稅捐稽徵處或分處，申報減免房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅。

此外，勞動部也啟動協助機制，對於豪雨受災縣市及受災者，勞動部將運用約8千萬元經費，提供清理受災家園的臨時工作津貼3千人次，協助早日完成家園重建工作，各區公所如有需要，可提計畫透過勞工局申請。

民眾如欲瞭解相關災後農業天然災害救助及紓困、受災住宅重建重購補貼、企業救助、就業、稅損減免等救助問題，可參考中央災害應變中心網頁。