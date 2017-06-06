| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！ PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

不一樣的社區采風 台南歸仁推「賞樹地圖」

2017-06-06  20:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區公所首度以編繪的形式，印製了「賞樹地圖」摺頁，匯集轄內各里重要的林木，包含迄今已走過3世紀的老榕，到栽種才20年，卻躍為「黃綠紅」熱門美景的阿勃勒、小葉欖仁，以及鳳凰花等，全都精彩入列，守護珍貴的綠色資產，也引領民眾走訪部落的人文故事，來趟懷舊的樂活之旅。

這份摺頁歷時4個月整理、製作，內容涵蓋歸仁21里，透過手繪、插畫的形式，標出了各地特色林木的位置，無論在熱鬧的馬路邊，或偏僻的巷弄裡，民眾都可按圖索驥，尋幽探訪。

區公所主任秘書陳新澈表示，在人與土地的連結中，老樹扮演著重要的角色，摺頁找出了各里較具有代表性、歷史性與故事性等的林木，透過這群「樹爺爺」的傳奇，拼貼出百年來的城市地貌，推薦給民眾知道。

這份地圖摺頁中，標記了歸仁轄內農業局列管的5株珍貴老樹，以大廟里保西代天府前的大榕歷史最久，推估有300年歷史，其他的也都超過1世紀。

區公所人文課踏查各里，依照耆老們的口述歷史，整理出53株特色林木，樟木、茄苳、芒果、龍眼、白蓮霧、大王椰子…等，樹種琳瑯滿目，有的也超過百年之久。

公所也提列13條美麗的行道樹，以位於武東里的高鐵黃綠紅最有名，這些阿勃勒、小葉欖仁與鳳凰花等雖然樹齡都不算長，總數卻逾200株，相當可觀。

在繪圖的同時，區公所根據查訪，透過顏色的區別，列出樹木的良好、病蟲害、天災受損、曾遭雷擊、部分腐朽或中空等實況，讓民眾對其健康情形，一目了然。

廣告
  • 大廟里保西代天府前的老榕，樹齡推估長達300年。（記者吳俊鋒攝）

    大廟里保西代天府前的老榕，樹齡推估長達300年。（記者吳俊鋒攝）

  • 歸仁區公所編印「賞樹地圖」，邀請民眾來趟充滿綠意的樂活之旅。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區公所編印「賞樹地圖」，邀請民眾來趟充滿綠意的樂活之旅。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 歸仁區 老樹
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：不一樣的社區采風 台南歸仁推「賞樹地圖」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月6日‧星期二‧丁酉年五月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.