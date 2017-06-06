不一樣的社區采風 台南歸仁推「賞樹地圖」

2017-06-06 20:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區公所首度以編繪的形式，印製了「賞樹地圖」摺頁，匯集轄內各里重要的林木，包含迄今已走過3世紀的老榕，到栽種才20年，卻躍為「黃綠紅」熱門美景的阿勃勒、小葉欖仁，以及鳳凰花等，全都精彩入列，守護珍貴的綠色資產，也引領民眾走訪部落的人文故事，來趟懷舊的樂活之旅。

這份摺頁歷時4個月整理、製作，內容涵蓋歸仁21里，透過手繪、插畫的形式，標出了各地特色林木的位置，無論在熱鬧的馬路邊，或偏僻的巷弄裡，民眾都可按圖索驥，尋幽探訪。

區公所主任秘書陳新澈表示，在人與土地的連結中，老樹扮演著重要的角色，摺頁找出了各里較具有代表性、歷史性與故事性等的林木，透過這群「樹爺爺」的傳奇，拼貼出百年來的城市地貌，推薦給民眾知道。

這份地圖摺頁中，標記了歸仁轄內農業局列管的5株珍貴老樹，以大廟里保西代天府前的大榕歷史最久，推估有300年歷史，其他的也都超過1世紀。

區公所人文課踏查各里，依照耆老們的口述歷史，整理出53株特色林木，樟木、茄苳、芒果、龍眼、白蓮霧、大王椰子…等，樹種琳瑯滿目，有的也超過百年之久。

公所也提列13條美麗的行道樹，以位於武東里的高鐵黃綠紅最有名，這些阿勃勒、小葉欖仁與鳳凰花等雖然樹齡都不算長，總數卻逾200株，相當可觀。

在繪圖的同時，區公所根據查訪，透過顏色的區別，列出樹木的良好、病蟲害、天災受損、曾遭雷擊、部分腐朽或中空等實況，讓民眾對其健康情形，一目了然。