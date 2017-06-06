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神木村災後重建 台大允土地配合政府調用

信義鄉神木村多棟民宅被水沖走，災後僅剩地基淘空的房舍，一無所有的災民只能就近安置。（記者劉濱銓翻攝）

2017-06-06  20:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕梅雨鋒面釀災重創南投縣信義鄉，神木村二鄰有6棟民宅被沖走，今台大實驗林由農學院長徐源泰、實驗林管理處長蔡明哲一同到重災區隆華橋會勘並致贈慰問金，災民希望家園重建能選在實驗林和社營林區旁的台大土地，以便未來耕作與避災，對此，台大允配合政府土地調用，縣府建設處則說，將評估土地可行性再做決定。

神木村長鍾桂南表示，現階段最迫切的是修復護岸，避免汛期大雨又造成二次傷害，至於災民家園一夕全毀，目前仍有部分安置在台大實驗林和社營林區，未來盼政府能出面協調，讓台大解編土地以供居民重建家園，才能讓一無所有的鄉民重新再起。

台大實驗林表示，對於災民失去家園相當不捨，未來神木村面對極端天候應建立離災觀念，惟重建仍待政府綜合評估最適宜地點，有關土地調用，他們會盡最大努力配合，幫助災區重生。

縣府建設處指出，短期內對於災民將持續給予社會救助與安置，惟重建事涉長期規劃，是要以永久屋、平價住宅，甚或是遷村都有待討論，未來將會與災民、台大等單位研商，找出可行的重建辦法。

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  • 信義鄉神木村因大雨造成民宅被沖走，台大實驗林由農學院長徐源泰（左2）、實驗林管理處長蔡明哲（左1）前往勘災並致贈慰問金。（記者劉濱銓攝）

    信義鄉神木村因大雨造成民宅被沖走，台大實驗林由農學院長徐源泰（左2）、實驗林管理處長蔡明哲（左1）前往勘災並致贈慰問金。（記者劉濱銓攝）

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