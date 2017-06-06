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金廈海泳停辦一年 搶灘料羅灣報名號角響起

金門搶灘料羅灣是許多熱愛游泳者，挑戰自我的水上標竿活動之一。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-06-06  20:00

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，「搶灘料羅灣」海上長泳將於7月23日登場，即日起至10日仍受理報名，目前已有台灣、中國「泳士」約1500人申請報名中，參加人數最多前6支隊伍另有特別獎；此外，往年同步舉辦的金廈泳渡，受中國廈門舉辦金磚五國會議安全考量，今年暫停舉辦一次。

「搶灘料羅灣」是全國長泳中，最具戰役背景的水上活動，單趟1500百公尺，挑戰體力之餘，也能感受當年炮火連天、搶灘運補的臨場感。縣府表示，由於邁入第8屆的金、廈泳渡停辦1年，所有人力將集中投入料羅灣長泳。

縣府教育處長李文良表示，今年料羅灣長泳，未如台灣本島類似活動漲價，報名費仍維持原價，參加者可獲得紀念泳帽、海泳主題酒及泳畢證書；報名人數最多前6個團體，還可獲頒半打到2打不等的金門高粱酒，CP值極高。

另外，主辦單位為感謝長久支持的泳友，凡曾參加金門海上長泳活動10次以上者，大會另頒特別獎；凡參加本次長泳活動25人以上，領隊及總幹事可另獲贈長袖運動外套；夫婦2人年齡合計120歲、130歲、140歲以上者，將另贈專屬證書。

相關報名資訊可在金門縣運動地圖資訊網中華民國成人游泳協會、東南地區海峽兩岸冬泳聯合會兩岸三地網站均有報名相關資訊。

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  • 金門搶灘料羅灣是充滿青春、陽光、歡笑的海上活動。（資料照，記者吳正庭攝）

    金門搶灘料羅灣是充滿青春、陽光、歡笑的海上活動。（資料照，記者吳正庭攝）

  • 金門縣副縣長吳成典（右3）日前在料羅灣海上長泳發布會上宣布，長泳將於10日截止報名。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長吳成典（右3）日前在料羅灣海上長泳發布會上宣布，長泳將於10日截止報名。（記者吳正庭攝）

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