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豪雨造成財產損失 災損減免稅捐快申報

2017-06-06  20:53

［記者廖淑玲／雲林報導］因應0603豪雨造成民眾財產損失，雲林縣稅務局提醒納稅義務人如有申請減免稅捐需要時，可依下列規定辦理。

稅務人員指出，房屋淹水達50公分以上，可減徵一個月房屋稅，納稅義務人可於災害發生後30天內，向雲林縣稅務局（虎尾分局、北港分局）提出申請。

其次土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，地價稅全免。受災土地之所有權人或典權人，得於災害發生後30日內，向土地所在地稅務局提出申請。

汽車、機車（151ｃｃ以上）泡水受損需修復始能使用，或因泡水受損無法再使用者，可向監理單位辦理報停或報廢手續者，得自災害發生之日起1個月內，檢具監理單位核發之證明文件，向稅務局申請退還自災害日起已繳納的使用牌照稅。

另外查定課徵的娛樂業者，因災害無法營業，可向稅務局申請准予扣除未營業天數，按比例核減當期之娛樂稅，稅務局提醒納稅義務人可至雲林縣稅務局網站下載相關書表，檢附相關證明文件，向稅務局提出申報（請）稅捐減免，民眾如對於災害損失有關地方稅減免部分，可洽詢05-5323941或免費服務電話0800-556-969。

如因災害導致發生住家漏水、窗戶損壞等情形，應先拍照存證，並在災害發生後30天內，填寫災損申請書表報請管轄國稅局派員勘查，可洽詢中區國稅局雲林分局05-5345573、虎尾稽徵所05-6338571、北港稽徵所05-7820249。

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  • 0603豪雨造成災損可減免稅捐者快申報。（記者廖淑玲攝）

    0603豪雨造成災損可減免稅捐者快申報。（記者廖淑玲攝）

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