泰國廚師挑戰賽 經國學子苦練爭光

2017-06-06 20:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市經國管理暨健康學院餐旅系5名學子，本月初赴泰國參加「第6屆泰國極限廚師挑戰賽（TUCC）」，與800多名佼佼者同台競技，在9個項目全部得獎，獲得1金、4銀、2銅、2佳作的佳績，得獎率百分百，得獎學生今天展示色香味俱全的料理，深得好評。

餐旅系主任周景堯指出，TUCC挑戰賽在半年前就會先公布賽程及參賽項目，學子們勇於苦練，賽前1星期每天都練習12個小時以上，老師們看在眼裡，半夜還帶他們去崁仔頂魚市，採買最新鮮漁獲回來練習，5人中有3人首次參賽就得獎，且都奪得銀牌，實屬不易。

4年級楊詠帆在「蛋糕展示藝術」項目中，以「精靈之吻」主題製作翻糖蛋糕，呈獻小女孩的天真無邪姿態，裙擺彷彿隨風飄逸般逼真，活靈活現，贏得評審金牌肯定。

事實上，楊詠帆的求學路上並非順遂，國中畢業後曾就讀普通高中1年，但找不到興趣，她毅然參加聯招轉學考到經國五專部就讀，去年再到四技唸書，她說，去年在五星級酒店實習，非常辛苦，做到手發炎，但也更加確定志向，夢想未來能開班傳授廚藝。

上個月才在「香港國際美食大獎」得到銅牌的莊智穎，此次又在TUCC「青年組羊肉現場烹調-羊肩包」項目奪銀、「青年組義大利麵現場烹調-海鮮茄汁墨魚麵」摘銅，他以低溫烹調方式，將難料理的羊肩包的口感變得像牛排般扎實，呈現色香味俱全的美味。

陳駿睿、陸泓叡、許卉淇3人都是首次參賽就得到銀牌，展現初生之犢不畏虎的氣勢，3人表示，首次參賽緊張難免，對鍋具、場地不熟悉，盼持續累積經驗，取得更佳成績。

其中，許卉淇從開平餐飲科畢業後，並未因此自滿，繼續升學，她說：「希望基本功夫更扎實，烹調手法能更成熟，未來想去法國藍帶廚藝學校學藝。」

陳駿睿在「青年組海鮮現場烹調-香煎鰤魚蝦慕斯、干貝海鮮球」獲得銀牌、「青年組豬雞肉現場烹調 -番茄燉豬腱骨、低烹雞胸」摘銅；陸泓叡在「青年組義大利麵現場烹調-馬賽海鮮義大利麵餃」項目奪銀、「青年組義大利麵現場烹調-香煎低烹鰤魚排附蒔蘿魚球，蕃茄奶油醬汁」得到佳作；許卉淇以「青年組義大利麵現場烹調-煙燻雞肉起司麵餃」摘銀、「青年組海鮮現場烹調-威靈頓鰤魚、蝦球、青醬燉魚佐甜椒醬汁」得到佳作。