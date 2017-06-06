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上週降暴雨 新莊頭前抽水站差點動不了

2017-06-06  21:01

〔記者葉冠妤／新北報導〕上週五、六暴雨狂炸北台灣，新北市議員何淑峰今指出，新莊地區雖未傳嚴重災情，但鄰近的頭前重劃區的頭興街卻淹水，懷疑不到300尺遠的頭前抽水站運作功能不彰，淹水當天更發現抽水站內的1部移動式抽水機延遲抽水近半個小時才啟動，讓附近居民提心吊膽。水利局解釋，抽水站內的3部固定式抽水機、2部移動式抽水機都運作正常，但當天移動式抽水機確實因助容器操作有疏漏，才延誤啟動。

何淑峰表示，頭興街上117戶全是老舊民房，因當初未參與重劃，導致現今週遭被高樓包圍，地勢低窪，本來就已經容易淹水，「住戶都淹得很有經驗，淹怕了！」上週五暴雨，眼看積水越積越高，有住戶特別跑去抽水站查看，發現有一台移動式抽水機無法發動，雖然最後啟動了，但仍讓附近居民憂心。

何淑峰質疑，未來若突然又降豪大雨，抽水站是否有辦法應變？希望水利局可以通盤檢討，改善操作流程，「抽水一定要及時，不能太慢。」

新北市水利局抽水站管理科長鍾泰榮坦言，當天移動式抽水機確實延誤近半小時才開始抽水，起因是操作廠商未注意到輔助助容器水尚未裝滿，因此多了一段等待時間，廠商也允諾日後將作足前置作業，不在產生運轉空窗期，讓移動式抽水機可隨時立即上陣。

鍾泰榮更補充，由於頭興街地勢低窪，週邊水路系統先天性不良，水利局已規畫擴建頭前抽水站，經費約2500萬，預計今年前就可發包施工。

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  • 上週五暴雨，頭前抽水站的移動式抽水機延遲到近半個小時才發動抽水。（記者葉冠妤攝）

    上週五暴雨，頭前抽水站的移動式抽水機延遲到近半個小時才發動抽水。（記者葉冠妤攝）

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