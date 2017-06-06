綠委視察世大運選手村 地方最憂心交通受衝擊

世大運選手村位於林口文化一路與仁愛路交叉口，地方憂心文化一路原本就運量大，若加上賽事期間的選手接駁車，恐讓道路更塞，盼雙北市府合作疏導、裝設電子看板等。（記者葉冠妤攝）

2017-06-06 19:31

〔記者葉冠妤／新北報導〕世大運進入倒數階段，立委呂孫綾、吳秉叡今視察林口世大運選手村，但簡報會議上，針對周邊交通管制、運輸狀況、交通動線狀況，不少里長們都反映許多資訊未明確流通、一問三不知，應先向第一線的民眾宣導，數名里長表示賽事期間，選手接駁車從國道接到文化一路通往選手村，會讓原本在上下班交鋒時段就常塞車的文化一路加倍堵塞，恐造成交通癱瘓。

呂孫綾、吳秉叡等人今視察選手村房間、餐廳等，隨後世大運籌委會針對選手村設施、週邊交通管制等進行簡報，吳秉叡特別提及由於國際上恐怖攻擊事件頻傳，相關單位除進行反恐演練外，也需落實緊急疏散機制；呂孫綾則關心醫療網是否完善。

不少林口當地里長也發言表示意見，西林里長王國華說選手村接駁車從高速公路駛上林口，應直接疏導至文化二路、文化三路，不要一股腦塞到文化一路上，「因為無法得知有幾台車過來，等塞住再引導就來不及了。」

麗林里長薛淳良也說，光引導指示牌還不夠，應設置電子看板，讓駕駛隨時掌握路況，她舉三井Outlet開幕時讓文化一路大塞車為例，要求雙北的交通局不要小看賽事期間的交通衝擊。

台北市交通局回應，考量文化一路及林口A交流道交通壅塞，世大運車輛主要利用文化北路及林口Ｂ交流道進出中山高，雖發車數量一天約80輛，但目的地分散至各縣市場館，研判應可有效疏導。新北市交通局也說，將研議增設移動式電子看板的可行性。