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退役軍官求助這單位...讓他取得「雙」乙級證照

2017-06-06  20:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕投身軍旅20年的管大慶退而不休，他退役後苦思人生下半場怎麼過，參加勞動部開辦的綜合機械班，培養一技之長，開創職場第二春，一舉取得機械加工、CNC銑床2張乙級證照。

管大慶從小嚮往軍人的挺拔威武，20歲那年入伍，投入20年軍旅生涯，5年前逢退役之年，一度相當迷惘徬彷，開始思索退役後的未來，因從軍前是學機械，因此，決定運用機械技術底子，參加勞動部高屏澎東分署開辦的綜合機械班，培養一技之長，開創職場第二春。

參訓期間，管大慶展現軍人剛強意志，遇到困難虛心受教，全心投入學習，過程中，除了學到精密量測、金屬材料、機械手工加工工作法等理論課程，更藉由完善設備，投入數值控制工具機加工實習、磨床加工實習等實務操作，結訓前，就順利取得機械加工乙級證照。

47歲的管大慶不以機械加工乙級證照滿足，再報名電腦輔助設計與製造班，學習電腦自動化控制，再取得CNC銑床乙級證照，他也體會了要強化職場競爭力，就得靠不斷精益求精的座右銘。

勞動部高屏澎東分署表示，分署定期舉辦「職前訓練課程」，即日起至6月12日，受理報名的課程有「電腦數值控制與機械加工」、「行動商務系統設計與開發」、「工業配線與控制設計」等，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的民眾報名參加，民眾欲知詳情，可電洽07-8210171詢問或是連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

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  • 退役軍官管大慶（左）參訓取得雙張乙級證照後，不僅找到CNC銑床技術員工作，還擔任勞動部專業講師，成功轉換跑道。（記者黃良傑攝）

    退役軍官管大慶（左）參訓取得雙張乙級證照後，不僅找到CNC銑床技術員工作，還擔任勞動部專業講師，成功轉換跑道。（記者黃良傑攝）

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相關關鍵字： 勞動部 勞動部高屏澎東分署 職前訓練 軍官
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