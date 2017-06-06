公德心呢？民眾深夜偷倒…清潔隊前一堆垃圾

2017-06-06 20:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「公德心呢？」，林邊鄉公所清潔隊就位於鄉公所斜對面，內部定點垃圾車至晚間9點，但方便政策卻被少數鄉民當隨便，上月開始，深夜鎖上大門後門口卻頻頻被亂丟垃圾，而垃圾又被野狗咬得亂七八糟，清潔隊員清不勝清，除在門口貼上公告籲請民眾發揮公德心，更架起監視器，不排除開單告發。

今年4月起，林邊鄉公所清潔隊因應1例1休，每週三、日不出車清運，鄉民也配合改變日程，但奇怪的是從5月開始，清潔隊員一早卻見到大門前十數包垃圾，且因晚間無人看顧，更被野狗咬得遍地都是，隊員看到傻眼，更清不勝清。

林邊鄉已實施垃圾不落地，而清潔隊就在鄉公所斜對面不像附近鄉鎮都在郊區，清潔隊在隊內定點擺放垃圾車到晚上9點，讓錯過垃圾車的民眾丟棄，但方便政策卻遭部分民眾濫用，半夜大門深鎖後卻也來倒垃圾，不堪其擾的清潔隊除架起監視器嚇阻，還在門口貼上嚴禁丟垃圾違者開罰1200到6000元的告示，就是希望杜絕鄉民不良行為。

鄉公所指出，從上個月開始隨意丟棄垃圾數量劇增，監視器其實都有錄下民眾身影，目前希望透過媒體和告示呼籲鄉親配合垃圾車出車時間丟垃圾，也曾直接勸阻丟垃圾民眾，盼民眾發揮公德心不亂丟垃圾，但也表示，若持續不聽勸阻，未來就會開單告發。