南瀛古文書特展 「立認罪過字」背後故事好心酸

蓋了手掌印的「立悔恨字」及「立懺悔字」。（記者劉婉君攝）

2017-06-06 20:40

［記者劉婉君／台南報導］慘遭性侵墮胎竟然還要寫認罪書？台南市鄭成功文物館目前正展出的「契紙非凡—南瀛古文書特展」，一張清光緒2年蓋有腳印的「立認罪過字」，背後的故事讓觀眾看了忍不住道「好心酸的腳印」。

寫下這張「立認罪過字」的女子，因家貧而到大戶人家當婢女，卻遭到少爺三番兩次性侵，並因而懷孕，主人得知後，反責罵她想要奪取財產而誘騙少爺，強迫她拿掉小孩，且「綑綁雙手、針插十指」，她為了家人的名譽，只好求主人不要趕她走，答應主人的要求也寫下認罪書，但因雙手得到懲罰，無法蓋手印，只能以腳代手，蓋下腳印。泛黃紙張上的黑色腳印，及寫在上面的字句，都令參觀民眾深刻感受當時的無奈與沉痛。

「立認罪過字」旁還有兩張蓋有手掌印的「立懺悔過字」及「立悔恨字」，其中的「立悔恨字」，同樣是遭強暴後被迫寫下的文書。

「契紙非凡—南瀛古文書特展」共展出橫跨清康熙年間至日治時期近300件古文書，包括財產賣契、典契、鬮書等，有新港社雙語古文書、現存已知最早的「府城第一契」，展期至10月1日止。