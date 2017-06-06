國中會考對照表公布 30分以上可拚前5志願

國中會考答對題數對照表公布。（記者林曉雲翻攝）

2017-06-06 20:04

〔記者林曉雲／台北報導〕全國24萬多名考生參與的國中教育會考，今天傍晚6點網上公布各科答對題數對照表，考生想要拿到精熟級A++，國文科至少要答對46題、社會科至少要答對60題、自然科要答對52題，英語科加權分數至少要98.05，數學科加權分數至少96.73。

北市景文高中國中部主任卓意翔分析，今年題目相對比較簡單，重點是各科答對人數的比例，比例如差不多，考生總人數下降，高分數人數也會相對下降，全國考生減少3萬人、基北區減少9千人，前五志願的各校錄取分數應會酌降，含作文拿到30分以上即有機會拚前5志願，前5志願估降零點幾分，社區高中估降一分，亦即會考積分滿分36，建中估門檻34，北一女估33.8。

台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭說明，今年會考增加了一題基本題，考生表現也比去年好，特別是在數學非選題部分，考生在第一題非選代數題表現較優，題目相對簡單，但基礎級和精熟級的標準一樣，所以除了國文科之外，考生的答對題數要多一題才能拿到一樣的級別，6月9日將正式公布並寄送個人成績單。

曾芬蘭表示，整體來說，社會科、數學科、自然科、英文科等四科的精熟級，因為今年題目較難，考生表現也比去年好一些，所以要多答對一題才能拿到A級（精熟級），只有國文科的題目較難，與去年相比減少一題，今年只要答對41題即可拿到精熟級。

今年國文科考48 題，答對20題達到基礎級，答對41題達到精熟級，與去年精熟級要42題相比，今年精熟級少一題；社會科考63題，去年基礎級需要24題、精熟級54題，今年答對23題達基礎級、精熟級則要55題以上；自然科考54題，基礎級至少要20題，與去年相比，基礎級相同，精熟級答對題數，今年要47題則比去年多一題。

曾芬蘭表示，英語科閱讀與聽力的整體能力等級， 閱讀占比80％，聽力占比20％；閱讀基礎級門檻是14題，精熟級門檻是36題，基礎級和去年相同，精熟級今年比去年多一題；聽力則和去年相同，英語整體能力經計算加權分數後劃分等級，精熟級門檻是90.24，基礎級門檻是39.70，假設聽力全對，閱讀答對40題，即可拿到A++。

數學科部分，選擇題考26題占比85％，非選擇2題占比15％，一樣採用加權分數計算整體的數學成績，精熟級門檻是83.65，基礎級門檻38.46，和去年精熟級80.5加權分數相比略高，曾芬蘭表示，考生不用真的計算，假設考生非選拿到5分，選擇題答對25題，就拿到A+。免考聽力的聽障學生部分，英語科能力等級是只依閱讀能力計算，全國約有2、300位考生。相關網址http://cap.ntnu.edu.tw/

國中會考英語科閱讀與聽力等級與加權分數對照表。（記者林曉雲翻攝）