大里水管遷移停水70天？ 市府8日加開說明會

市府水利局和自來水公司今天針對水管遷移召開協調會，有住戶（右一）衝進會場抱怨未接獲通知，市府水利局宣布8日晚間加開說明會。（記者陳建志攝）

2017-06-06 19:24

〔記者陳建志／台中報導〕大里區中興路1段每逢大雨就積水，立委何欣純為解決水患向中央爭取1億多經費，市府水利局計畫在中興路闢設下水道，自來水公司並配合遷移管線，卻因公告停水時間長達70天，引發民眾恐慌，立委何欣純今天邀集自來水公司、市府水利局召開協調會，決定將工期縮短為50天，強調分段且只有白天施工時停水，不過有住戶到場抱怨事前未接獲通知，水利局決定8日晚上加開說明會向民眾說明。

立委何欣純表示，大里區中興路1段沿線的瑞城、金城、仁德、仁化等里，多年來飽受淹水之苦，其中祥全路到萬壽街路段更是嚴重，近日梅雨侵襲時就再度淹水，為徹底解決大里溪南淹水問題，向營建署爭取1.15億元闢設下水道。

何欣純表示，自來水公司配合下水道施做遷移管線，原訂本月5日施工，不過民眾看到停水公告，抱怨停水時間長達70天太長，要求水公司檢討工期，今天召開協調會，邀集自來水公司和水利局先向附近里長和鄰長說明。

自來水公司第4區處蕭淑貞處長表示，此次配合水利局在中興路施做下水道，預計遷移塗城路到瑞城一街間，全長約1.1公里幹管，為降低對民眾影響，工期將縮短為50天，並分成4個階段施工，每階段影響最多15個工作天，其中除第1階段影響約500戶，其餘都在100戶以下。

蕭淑貞表示，第1階段施做主線和各巷道銜接的22個制水閥，工期15個工作天；第2階段為塗城路到萬壽街間，需15個工作天；第3階段萬壽街到成功路間，工期15個工作天；第4階段則是成功路到瑞城一街間，需5個工作天，強調停水時間從早上8點到下午6點，6點後就恢復供水。

不過協調會途中，一位住在中興路1段的民眾衝進會場，抱怨事前不知道有此協調會，立委何欣純、市議員李天生、金城里長潘國琦都上前安撫，市府水利局副局長馬名謙宣布，為了讓民眾更清楚自來水管遷移和下水道施工，8日晚上7點將在金城活動中心加開說明會向民眾說明。