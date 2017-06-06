| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
轉彎不慎貨櫃車翻覆 駕駛受困變形車頭警消搶救 PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

大里水管遷移停水70天？ 市府8日加開說明會

市府水利局和自來水公司今天針對水管遷移召開協調會，有住戶（右一）衝進會場抱怨未接獲通知，市府水利局宣布8日晚間加開說明會。（記者陳建志攝）

2017-06-06  19:24

〔記者陳建志／台中報導〕大里區中興路1段每逢大雨就積水，立委何欣純為解決水患向中央爭取1億多經費，市府水利局計畫在中興路闢設下水道，自來水公司並配合遷移管線，卻因公告停水時間長達70天，引發民眾恐慌，立委何欣純今天邀集自來水公司、市府水利局召開協調會，決定將工期縮短為50天，強調分段且只有白天施工時停水，不過有住戶到場抱怨事前未接獲通知，水利局決定8日晚上加開說明會向民眾說明。

立委何欣純表示，大里區中興路1段沿線的瑞城、金城、仁德、仁化等里，多年來飽受淹水之苦，其中祥全路到萬壽街路段更是嚴重，近日梅雨侵襲時就再度淹水，為徹底解決大里溪南淹水問題，向營建署爭取1.15億元闢設下水道。

何欣純表示，自來水公司配合下水道施做遷移管線，原訂本月5日施工，不過民眾看到停水公告，抱怨停水時間長達70天太長，要求水公司檢討工期，今天召開協調會，邀集自來水公司和水利局先向附近里長和鄰長說明。

自來水公司第4區處蕭淑貞處長表示，此次配合水利局在中興路施做下水道，預計遷移塗城路到瑞城一街間，全長約1.1公里幹管，為降低對民眾影響，工期將縮短為50天，並分成4個階段施工，每階段影響最多15個工作天，其中除第1階段影響約500戶，其餘都在100戶以下。

蕭淑貞表示，第1階段施做主線和各巷道銜接的22個制水閥，工期15個工作天；第2階段為塗城路到萬壽街間，需15個工作天；第3階段萬壽街到成功路間，工期15個工作天；第4階段則是成功路到瑞城一街間，需5個工作天，強調停水時間從早上8點到下午6點，6點後就恢復供水。

不過協調會途中，一位住在中興路1段的民眾衝進會場，抱怨事前不知道有此協調會，立委何欣純、市議員李天生、金城里長潘國琦都上前安撫，市府水利局副局長馬名謙宣布，為了讓民眾更清楚自來水管遷移和下水道施工，8日晚上7點將在金城活動中心加開說明會向民眾說明。

廣告
  • 自來水公司配合中興路下水道工程遷移幹管，立委何欣純今天邀集水利局和自來水公司和大里溪南4個里里長、鄰長召開協調會。（記者陳建志攝）

    自來水公司配合中興路下水道工程遷移幹管，立委何欣純今天邀集水利局和自來水公司和大里溪南4個里里長、鄰長召開協調會。（記者陳建志攝）

  • 市府水利局將在大里中興路一段施做下水道，自來水公司配合工程，預計分段遷移塗城路到瑞城一街間的管線。（記者陳建志攝）

    市府水利局將在大里中興路一段施做下水道，自來水公司配合工程，預計分段遷移塗城路到瑞城一街間的管線。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停水 大里 水管遷移
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：大里水管遷移停水70天？ 市府8日加開說明會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月6日‧星期二‧丁酉年五月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.