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台灣第一家 華航拒運非法野生動植物

2017-06-06  19:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕國際航空運輸協會年會目前正在墨西哥坎昆舉行，華航董事長何煖軒代表華航簽署一般被稱為白金漢宮宣言的「禁運非法野生動植物倡議」，華航成為我國首家參與此倡議的航空公司，華航表示未來會與國際其他20多家航空公司共同努力，杜絕非法野生動植物輸運，落實聯合國永續目標推展。

何煖軒指出，身為台灣航空龍頭的華航，參與國際環保永續行動不遺餘力，華航從2014年12月起全面禁止載運魚翅、機上和貴賓室及華航所屬集團之餐點內容絕不採用保育類動物後，今年也響應禁運非法野生動植物倡議；何煖軒說，未來華航將強化與政府、機場相關單位合作關係、鼓勵與本公司共用班號之客貨運航空公司加入禁運非法野生動植物，加大白金漢宮宣言的執行力道，增進外部旅客及貨運業者的消費意識。

由英國威廉王子擔任主席之英國野生動物保護聯盟（United for Wildlife, UFW），於2016 年 3 月起開始與航空組織共同簽署「禁運非法野生動植物倡議」，其中IATA已有超過20家會員航空公司加入簽署，除了華航外，新加坡航空也簽署該倡議。

白金漢宮宣言包含響倡議4大行動：「表達並展現打擊野生動植物非法貿易之共識」、「資訊分享與監測機制」、「建立禁運具體措施」及「打擊非法貿易野生動植物的新機制」。

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  • 華航董事長何煖軒簽署白金漢宮宣言，響應拒運非法野生動植物的倡議，華航成為台灣首家簽署的航空公司。（華航提供）

    華航董事長何煖軒簽署白金漢宮宣言，響應拒運非法野生動植物的倡議，華航成為台灣首家簽署的航空公司。（華航提供）

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相關關鍵字： 拒運 白金漢宮宣言 禁運非法野生動植物倡議 華航 非法野生動植物
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