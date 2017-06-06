不只ANNA SUI 未來變化還有這些…

ANNA SUI彩妝品以精緻的花朵雕花圖紋作為設計，過去深受女性喜愛。（品牌提供）

2017-06-06 19:10

〔記者邱巧貞／台北報導〕ANNA SUI、PAUL&JOE、LADUREE將於8月底撤出台灣市場，對比之下，高絲集團旗下品牌ADDICTION今日在忠孝SOGO正式開櫃，萊雅集團旗下開架價位的彩妝品牌NYX Professional Makeup也將於6/9進駐新光三越A11設店中店，資生堂國際櫃本月也將在台推出新品牌「WASO」，台灣甚至比日本提前3個月上市。

台灣的美妝市場向來競爭激烈，若遇到大環境不景氣的氛圍，沒有大集團的雄厚背景在背後撐腰，不一定能撐過美妝圈景氣低迷的循環，加上近年來韓流品牌大舉入侵，以實惠定價、精緻可愛造型，挟帶各式韓流明星話題，成功搶攤市場；此外，隨著傳播媒介的改變、社群網路的興起，網紅、部落客成為創造議題、領導潮流的另類意見領袖，透過無國際的強大網路傳播，甚至可能讓曾在台灣市場曾鎩羽而歸的品牌，二度翻紅重回市場。

除了受到市場景氣影響、實際業績消退而退場，化妝品大集團之間的品牌併購或是代理權更換，亦是影響品牌去留的關鍵。像是NYX打著LA專業彩妝，2009年就曾進駐開架通路屈臣氏，被萊雅集團買下後，現又以不同方式進駐百貨通路，火紅的好萊塢品牌GLAMGLOW 先由代理商導入台灣，由於品牌在3年前已被雅詩蘭黛集團買下，代理合約到期便被收回，去年再次重返台灣市場。而化妝品市場龍頭資生堂集團去年也收購了Alticor Inc.旗下的彩妝品牌Laura Mercier以及頂級護膚品牌ReVive，這兩個品牌在台維持穩定業績，據悉，台灣資生堂也預計於2019年先收回Laura Mercier。

其實，多數消費者總是不斷追求新鮮感，特別是彩妝這類單價不高、講求流行度的商品，競爭更是十分激烈。輕熟齡的人應該猶記得YSL三度進入台灣市場，現今可謂紅翻了，被萊雅集團買下的URBAN DECAY推出Naked眼影盤，在網路代購超紅，過去也是台灣開架通路就買得到的品牌，細數下來，HR赫蓮娜、awake、Kesalan Patharan、smashbox、stila、Bloom、Parado…...，美妝品牌何其多，在台灣市場IN&OUT不時上演中，加上網路時代的推波助瀾，能不能再次受到消費者青睞、經得起景氣考驗，有時除了產品力外，天時、地利、人和亦要配得剛剛好，只能說運氣很重要！

高絲集團旗下品牌ADDICTION今在忠孝ＳＯＧＯ開幕，在日本最知名的產品為品牌總監AYAKO設計共９９色的眼影。（品牌提供）

ADDICTION肌嫩粉顏頰彩蜜。（品牌提供）

NYX 專業後台8色修容盤。（品牌提供）

NYX 修修臉多功能調色盤。（品牌提供）