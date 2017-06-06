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鼻頭國小海上運動成果展 小朋友活力吸睛

鼻頭國小海上運動成果展，學童們透過輕艇接力等競賽，展現活力與默契。（記者林欣漢攝）

2017-06-06  18:47

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區鼻頭國小，今天下午在鼻頭漁港軟絲公園舉辦海上運動成果展，學童們透過輕艇接力、浮潛、拋繩救人等競賽，展現學習成果與團隊默契，高照的豔陽正好呼應迷你小學的活力與海洋精神。

鼻頭國小校長陳玉芳指出，東北角的海岸不僅是孩子的故鄉，更是他們最愛的天然遊樂場，學校從3年級開始培訓浮潛與輕艇等水上運動技能，也教導正確的水上救生、水域安全觀念，並認識海洋生物生態、海蝕平台地質、漁村人文特色等，從中深植親海、愛海、護海的海洋觀。

在成果展開始前，孩子們無不摩拳擦掌、躍躍欲試，學生張鑫源說，最期待輕艇課程，划著輕艇前進、後退、轉彎時，感覺到非常刺激，「夏天就是要這樣玩！」

剛從羅東轉學到鼻頭1年的江心月，已經和大家打成一片，浮潛、拋繩自救等技巧都難不倒她，江心月說，學校教的這些技巧及注意事項都很實用，可以安全地親近海洋。

陳玉芳表示，鼻頭國小去年學生18人，今年成長到23人，其中幼兒園就有11人，16日將舉行畢業典禮，幼兒園孩子要完成小小鐵人賽、國小畢業生要達成輕艇、潛水任務，才能將畢業證書弄到手。

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  • 鼻頭國小海上運動成果展，孩子們展現不輸豔陽的熱情。（記者林欣漢攝）

    鼻頭國小海上運動成果展，孩子們展現不輸豔陽的熱情。（記者林欣漢攝）

  • 江心月從羅東轉學到鼻頭國小短短1年時間，已經和大家打成一片，浮潛、拋繩自救等技巧都難不倒她。（記者林欣漢攝）

    江心月從羅東轉學到鼻頭國小短短1年時間，已經和大家打成一片，浮潛、拋繩自救等技巧都難不倒她。（記者林欣漢攝）

  • 鼻頭國小學童挑戰輕艇接力，熱情活力不輸豔陽。（記者林欣漢攝）

    鼻頭國小學童挑戰輕艇接力，熱情活力不輸豔陽。（記者林欣漢攝）

  • 鼻頭國小學童們透過輕艇接力、浮潛、拋繩救人等競賽，展現學習成果與團隊默契。（記者林欣漢攝）

    鼻頭國小學童們透過輕艇接力、浮潛、拋繩救人等競賽，展現學習成果與團隊默契。（記者林欣漢攝）

  • 鼻頭國小舉辦海上運動成果展，小朋友不畏高照豔陽，展現活力。（記者林欣漢攝）

    鼻頭國小舉辦海上運動成果展，小朋友不畏高照豔陽，展現活力。（記者林欣漢攝）

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