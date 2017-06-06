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民代、警官違反廢清法 成國土保育平台案例

2017-06-06  20:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕偷倒廢棄物不僅要判刑還要沒收財產及清運，就是要讓不肖業者「得不償失」，雲林地檢署偵辦雲林縣土庫鎮代吳讚樓父子、警官李國恩等破壞國土、違反廢棄物清理法案件，成台灣國土保育平台案例，未來更希望推動沒收專款專用。

吳讚樓父子經營廢棄物處理公司，以合法掩護非法，涉嫌從2006年起收受未經處理的燃油鍋爐集塵灰、漿紙污泥、紡織污泥等超過5萬8000公噸事業廢棄物，污染農地約1.5公頃，不法獲利1億4788萬餘元，經專案小組結合科技辦案，出動空拍機並調閱衛星影像，發現該處農地竟會一年比一年高，進一步搜索才破獲。

雲林縣警察局秘書科警務員李國恩涉嫌夥同數名共犯，2005年間在雲林縣虎尾鎮過溪子段土地傾倒、回填營建廢棄物，廢棄物數量約2萬2550立方公尺，雲林檢方查獲後要求李提報清理計畫，並要求雲林地方法院從重量刑。

今天雲林地檢署召開第一次國土保育平台聯繫會議，並由承辦檢察官吳文城和各相關單位進行意見交流及經驗分享。

雲林地檢署檢察長鄭銘謙強調，2案經雲林地檢署破獲，除依新修正刑法、刑事訴訟法沒收新制查扣名下財產，還拍賣犯罪工具並要求自行提報清理計畫，且由污染者負擔費用，尤其希望能推動修法將沒收被告不當所得專款專用，減少社會成本支出，讓不肖業者無利可圖，遏阻此一歪風。

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  • 民代、警官知法犯法違反廢棄物清理法，成國土保育平台案例。（記者廖淑玲攝）

    民代、警官知法犯法違反廢棄物清理法，成國土保育平台案例。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林地檢署破獲民代吳讚樓父子違反廢棄物清理法。（記者廖淑玲翻攝）

    雲林地檢署破獲民代吳讚樓父子違反廢棄物清理法。（記者廖淑玲翻攝）

  • 檢方利用無人空拍機破獲民代吳讚樓父子違反廢棄物清理法。（記者廖淑玲翻攝）

    檢方利用無人空拍機破獲民代吳讚樓父子違反廢棄物清理法。（記者廖淑玲翻攝）

  • 吳讚樓父子違反廢棄物清理法的犯罪工具怪手被法拍。（記者廖淑玲翻攝）

    吳讚樓父子違反廢棄物清理法的犯罪工具怪手被法拍。（記者廖淑玲翻攝）

  • 警官知法犯法違反廢棄物清理法，人被起訴還得負擔清運。（記者廖淑玲攝）

    警官知法犯法違反廢棄物清理法，人被起訴還得負擔清運。（記者廖淑玲攝）

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