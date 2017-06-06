打造高雄無毒城市 市府、檢警與51商家宣誓反毒

2017-06-06 19:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局調查發現35%吸毒者，初次在娛樂、摩鐵等場所吸毒，另3年來在亞曼尼汽旅查獲容客吸毒案10件53人，市府開鍘撤照嚴懲，為推「無毒城市」，市府、檢警今午3點與51家業者簽署「無毒商家、有我參加」，宣誓打造高雄「無毒城市」。

市府副秘書長林英斌、雄檢和橋檢毒組主任檢察官、警察局長都到場宣誓，同時對出席的51家業者耳提面命，林英斌強調，國內毒品泛濫問題已是國安問題，毒品傷害國人更影響下一代，市府團隊防毒決心百分百。

檢方表示去年緝毒9千多件，查獲1500多名藥頭，查扣逾3000公斤毒品，今年迄今已抓了550多名藥頭，雄檢、橋檢的緝毒績效是全國最好，但防毒、緝毒仍需全民一起來，檢警調不會手軟，更不會鬆手。

刑大大隊長葉超鴻說明特定營業場所必須在口明顯處標示毒品防制資訊，未遵守且未改善，負責人處5萬至15萬元罰鍰，得按次處罰，知悉有人在內施用或持毒而未通報警方，負責人將處10萬至100萬元罰鍰，情節重大者可勒令歇業。

警察局長陳家欽語重心長向與會業者代表喊話「一定要回去告訴老闆」，也要告知員工一定要舉報，沒舉報處罰很重！

陳家欽強調，檢府警三方的緝毒、防毒勤務手段會很強硬，若不遵守或只觀望想僥倖，都可能會讓生意做不下去，他同時指示各分局再與未出席的夜店、PUB等業者座談，建立通報毒咖熱線，市府和檢掃蕩毒品決心，也需要每位市民配合協助，才能打造高雄成為「無毒城市」。