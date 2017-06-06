恭喜！桃園市第2大行政區 中壢第40萬人口誕生

青埔地區的發展隨著重大建設落腳，日漸發展蓬勃。（記者李容萍攝）

2017-06-06 18:37

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區是桃園市人口數第2大的行政區，近年因青埔特區發展、機場捷運通車及市政府各項重大公共建設投入的加持，中壢區長林香美今天宣布，依戶政單位統計遷出入戶，中壢區人口數已達40萬人；依據桃園市各區公所組織規程第4條規定，應新增公園路燈管理課，桃園市長鄭文燦得知喜訊，也指示區公所緊鑼密鼓籌辦路跑、健行、攝影比賽和老照片蒐集等慶祝活動，與市民分享這份喜悅。

中壢10年前的人口數為35萬8656人，103年（升格年）人口急速成長為38萬1449人，升格後更以平均每月600多人左右人口快速成長，並於昨天確定突破40萬人；而鄰近桃園市第1大行政區桃園區則是98年9月突破40萬人，目前為43萬7000人，相較之下，中壢區近幾年的人口數成長比桃園區來的快速。

中壢區長林香美表示，新增公園路燈管理課，中壢區公所從9課室增加為10個課室，未來負責公園綠地維護管理、道路除草及行道樹修剪、路燈維護管理等業務，提供更專業優質的服務。

林香美表示，中壢區近年在市府支持各項政策推動及重大建設，生活環境及地方建設發展越來越完善，包括市立美術館、機場捷運開發、捷運綠線延伸至中壢火車站等等，大力促進中壢發展，中壢人口突破40萬人，也代表區公所將肩負更大的責任，提供更優質便捷服務。