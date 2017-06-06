空手道金牌搖籃訓練場長這樣…部長看了好心疼

南投縣立旭光高中空手道隊現借用草屯鎮公所演藝中心地下室練習，本次豪雨讓練習場大淹水，今天仍動員同學大掃除。（記者佟振國攝）

2017-06-06 18:49

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣空手道金牌選手搖籃的訓練場竟是這樣？！南投縣立旭光高中空手道選手屢屢在國內外賽事有出色表現，但長年來選手訓練場地卻簡陋不堪，這次雨災更嚴重積水，教育部長潘文忠今南下視察，見到選手全體動員刷洗場地無法練習，十分心疼，決定今年度由教育部補助3200萬元興建標準場館，更期許選手們勤奮練習，能在2020東京奧運為台灣爭取更多榮耀。

南投縣旭光高中於921大地震後，在教練黃泰吉、廖德蘭夫婦帶領下，致力培育空手道人才，讓失親或經濟弱勢的學子有新的努力目標，多年來在國、內外競賽成績優異，能順利升學翻轉弱勢，空手道隊也講究品格教育，選手品技均優，至今已誕生8位總統教育獎得主。

但孕育金牌選手的搖籃，目前只能借用草屯公所演藝中心地下室，水泥地板只靠市售數百個軟墊拼接而成，就是選手的練習場，夏天悶熱，這次雨災更嚴重積水，這幾天選手被迫放棄練習，全力清掃復原。

立委蔡培慧多次要求教育部正視偏鄉教育資源缺乏問題，今天邀教育部長潘文忠、體育署長林德福會勘，見到選手、教練在悶熱的地下室揮汗打掃，十分心疼，決定今年度由教育部補助3200萬元，在旭光高中校內興建標準的空手道場館，「我們努力了18年，終於給選手一個最棒的禮物！」長期支持空手道運動的縣議員許阿甘十分欣慰，最快明年底選手就有全新、標準的場館了。

立委蔡培慧表示，期待這座場館能成為南投培育空手道國手的搖籃，尤其2020東京奧運空手道列入正式項目，期許選手們能在奧運舞台為台灣爭取更多榮耀。