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高市2起安養機構延遲通報 多名長者類流感群聚感染

2017-06-06  19:11

〔記者方志賢／高雄報導〕天氣日趨炎熱，但流感疫情卻持續升溫，高雄市近2週類流感急診就診率呈上升趨勢，上週還發生4起安養照護機構群聚感染，其中2件延遲12天、9天通報，各造成13人及6名高齡長者群聚感染，甚至有一名長者合併流感重症住進加護病房。

高市衛生局疾管處表示，上週接獲4起安養照護機構通報流感群聚案件，其中一件是5月25日出現類流感疫情，延遲12天，直到6月5日才通報，已造成13人類流感的群聚感染，所幸類流感症狀都不嚴重。

另一件則是5月27日出現第一例類流感，延遲9天到6月4日通報，造成6名高齡長者類流感群聚感染，其中一名有慢性病史的高齡長者合併流感重症，住進加護病房，還有2件則是3人群聚感染，均依照規定通報。

衛生局表示，國內近2週流感輕症及重症疫情上升，依疾管署監測資料顯示第22週（5月28到6月3日） 類流感急診就診率全國12.23%、高雄市9.9 %，較上週21週類流感急診就診率全國11.55%、高雄市9.38%呈現上升趨勢。

衛生局提醒民眾，疾病署5月25日起至6月30日止，增列公費流感抗病毒藥劑使用條件為「家人、同事、同班同學有類流感發病者」，民眾有流感症狀可至高市549家公費藥劑合約醫療院所就醫，經醫師評估，依規定使用公費流感抗病毒藥劑。

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  • 天氣日趨炎熱，但流感疫情卻持續升溫，圖為民眾施打流感疫苗情形。（衛生局提供）

    天氣日趨炎熱，但流感疫情卻持續升溫，圖為民眾施打流感疫苗情形。（衛生局提供）

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