逐建築師夢 他棄宜中資優班讀蘭技

2017-06-06 18:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘭陽技術學院建築系大2學生俞承中，因從小愛上田中生活，希望能設計出一間座落於田中央的房子，而踏上成為建築師的路，國中升高中時，有機會就讀國立宜蘭高中資優班的他，因此決定就讀蘭陽技術學院，期盼比別人更快拿到建築師執照進入業界，他說，希望未來能看見客戶，因為住在他設計的房子而露出滿意的笑容。

俞承中的父親是國立宜蘭大學教授，母親是高中老師，5年前就讀中華國中，以5個A的成績名列全校前10名，當時基測PR95的他，原本可以就讀宜蘭高中的資優班但因為熱愛建築，想在高中階段就進修相關課程，他放棄了進入資優班的機會，反而選擇了蘭陽技術學院建築系。

在5年的學習及歷練下，俞承中今年與組員們的畢業設計，獲得校內評選的第1名，現在也在台北的建築師事務所擔任助理，他說，決定讀高中還是5專時，想法單純，只想既然喜歡建築，就要在高中開始接觸，藉此增加專業的知識，加上父母很支持，一起蒐集相關資料後，了解到技職教育有學習實作等優勢，選擇進入蘭技。

俞承中表示，入學後認識到許多很好的同學、組員，以及教他許多專業知識的設計老師，這些都是珍貴的記憶，學校的狀況跟社會上的狀況較接近，能夠讓學生提早去體會職場生態，加上課業壓力不大，時間上也比較自由，可以花更多時間，去摸索自己有興趣的東西，他笑說，因為喜歡游泳，讀蘭技只後悔沒有游泳池游泳。

談到喜歡建築設計的原因，俞承中說，小時候父母會帶他到田中央，騎著機車回到家，因為家裡住都市，以前很嚮往可以設計自己住的農舍，因為田中央的房子很棒，能夠親近大自然，加上家中電視常常播放探討建築設計的節目，所以逐漸愛上了建築設計。

「想讓自己的設計讓更多人有笑容！」俞承中表示，其實建築，最愛的不只是設計完成的那一瞬間，而是是當許多人看到他設計的房子被完成的那一刻留露出的笑容，這會讓他感到非常溫馨，畢業後會繼續在建築師事務所當助理學習，並準備建築師執照及大學轉學考，朝建築師的路繼續邁進。