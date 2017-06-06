收割前出現穗稻熱病 花蓮農友嘆25年最慘

花蓮吉安鄉有塊逾10公頃的水稻田，因梅雨季過後，連日高溫溼熱，造成3成水稻感染「穗稻熱病」，一夕之間成了「空包彈」。（記者王峻祺攝）

2017-06-06 18:27

［記者王峻祺／花蓮報導］梅雨鋒面襲台，各地陸續傳出災情，花蓮目前水稻種植面積約9000公頃，因連日高溫溼熱，南區水稻田已出現稻熱病情形，中區吉安鄉則有塊逾10公頃的水稻田，原本6成稻已結穗，估計再過20天就能收成，但其中3成卻不幸感染「穗稻熱病」，一夕之間成了「空包彈」，讓農友看了直搖頭，大嘆25年最慘重災情！

「種田25年，今年穗稻熱病最嚴重！」葉姓稻農說，預計7月收成的稻田，結穗6成以上，但因遭逢梅雨季，加上高溫溼熱，導致3成稻穗感染穗稻熱病，憂心再不處理，病害恐持續擴大，但若噴藥防治，也怕無法通過檢驗，已做好無奈認賠的打算。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，成熟稻穗較容易罹患穗稻熱病，以往熱病多為葉稻熱病，但這批在過年前插秧的稻子，因大雨、高溫影響，導致部分植株感染葉稻熱病後，引發穗稻熱病，造成稻穗結穗過程不飽滿，甚至成了「空包彈」。

他說，吉安農會目前將全力幫忙洽詢防治方法，並給予農民低利貸款，盡可能降低農友損失，因6月正逢梅雨季，呼籲農民在大雨放晴後，一定要加強田間防治工作，並切勿在收成前隨意使用化學防治藥劑，避免殘留農藥。

花蓮農改場調查，近期降雨及溫度變動不定，縣境內稻熱病好發地區主要集中在玉里一帶，罹病率約10％，為避免病情擴大散播感染，建議農友需即早防治，一旦發現病勢進展應立即施藥，7天後病勢如未控制，還要再度施藥，避免病害擴散。

花蓮農改場表示，穗稻熱病發生在穗頸、枝梗、穀粒及護穎等部位，穗頸部罹病者，患部初期呈淡褐色或暗褐色，會造成組織壞死，導致養分不能送達，影響整穗發育；若嚴重時，罹病部位甚至會彎曲，造成稻穗白化乾枯而減少產量；另發生在穀粒上的穗稻熱病病斑，則多為暗灰色或白色，會讓穀粒不充實或不稔粒。

農改場指出，稻熱病的防治藥劑多種，農友可參考植保手冊推薦用藥，稻子現況若已抽穗，建議農友可選用安全採收期短或免訂定容許量的保米黴素及嘉賜黴素等藥劑施灑，避免過多農藥殘留問題。