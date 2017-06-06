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「宏南宿舍」劃為文化景觀狀告高市府 中油敗訴

中油不服日治時代興建的「宏南宿舍群」全劃為文化景觀，打行政訴訟告高市府一案敗訴。（資料照，記者葛佑豪攝）

2017-06-06  18:24

〔記者黃建華／高雄報導〕中油公司不服高雄市文化局將興建於日治時代的「宏南宿舍群」，全數劃為文化資產景觀保護，認為範圍過大，向高雄市政府訴願被駁回，因此打行政訴訟控告高雄市政府，要求將宏南宿舍群中非日治時期興建之宿舍及其他公共設施等剔除登錄為文化景觀，高雄高等行政法院今天下午判中油敗訴，駁回中油之訴。

高雄高等行政法院調查指出，位於楠梓區油舍段168地號等57筆土地上的「宏南宿舍群」，原為日本第六海軍燃料場之附屬眷舍基地之一，經國民政府接收後又轉作原告煉油廠之員工宿舍使用，而該宿舍群原本即以圍牆區隔附近之後勁區域而形成相對封閉之社群，縱使歷經國民政府接收期、資本擴張期、民營化產業轉型期，其區內空間變革仍與圍牆外之後勁居民居住環境顯有差異。且區內擁有許多老樹、鳥類，具有生態環境保存的價值。而隨著歷史的演進，系爭宿舍群雖然陸續擴建，但仍擁有高度產業共同體的群體社區認同與生活文化。

行政法庭認為，此與宏南宿舍群內哪些屬於日遺宿舍，哪些屬於國民政府遷台以後所興建者並無關係，縱部分建物係後來陸續興建，因其仍延續日治時期之規劃仿建，並增加自己時代之特色，而具備其文化之傳承及一體性，則該宿舍群之特殊文化景觀，自應將其視為一個整體聚落而綜合加以觀察。高雄市政府將宏南宿舍群登錄為文化景觀，並無違誤，且無違反比例原則。

行政法庭認為，原告中油主張應將宏南宿舍群中非日治時期興建之宿舍及其他公共設施等剔除登錄為文化景觀，並無理由。全案得上訴。

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相關關鍵字： 中油 宏南宿舍 文化景觀 高市府
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