中橫文山段 今晚6點半實施預警性封路

中橫公路167.5公里文山路段，昨天下午因一處天然隧道口坍方阻斷雙向交通，公路總局考量用路人安全，實施夜間性封閉道路，今早9時15分搶通並短暫開放通行。（公路總局提供）

2017-06-06 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前暴雨襲台，造成多處路段無法通行，公路總局稍早表示，中橫公路167k+500文山路段，將在今（6）晚6點半夜間實施預警性封路，預計明（7）日早上7點半視狀況採戒護通行，造成民眾不便，敬請見諒。

公路總局指出，中橫公路台8線167k+500文山附近47號隧道東口災害搶修工程，目前進行刷坡作業，在未完成刷坡前，仍有部份鬆動浮石有掉落之虞，由於夜間視線不佳，加上無法監看上邊坡狀況，為避免影響行車安全之虞，將於今日晚間6點30分實施預警性封路，管制範圍為文山（台8線166 k）至天祥（台8線168 k）間，預計於7日上午7點30分視狀況採戒護通行，請依現場人員指揮通行。

另外，公路總局指出，中橫公路台8線梨山往大禹嶺路段位於109.5k處，因上邊坡有大面積深層滑動現象，為維護用路人行車安全，兩端已派保全人員守視及指揮車輛通行。因夜間視線不良，自今日起，每天下午5點至隔天早上7點，實施夜間預警性封閉，請用路人配合並預為因應。