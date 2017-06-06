| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
禍從天降… 休旅車開到一半 怪手突然壓上來 中橫文山段 今晚6點半實施預警性封路 PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

中橫文山段 今晚6點半實施預警性封路

中橫公路167.5公里文山路段，昨天下午因一處天然隧道口坍方阻斷雙向交通，公路總局考量用路人安全，實施夜間性封閉道路，今早9時15分搶通並短暫開放通行。（公路總局提供）

2017-06-06  18:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前暴雨襲台，造成多處路段無法通行，公路總局稍早表示，中橫公路167k+500文山路段，將在今（6）晚6點半夜間實施預警性封路，預計明（7）日早上7點半視狀況採戒護通行，造成民眾不便，敬請見諒。

公路總局指出，中橫公路台8線167k+500文山附近47號隧道東口災害搶修工程，目前進行刷坡作業，在未完成刷坡前，仍有部份鬆動浮石有掉落之虞，由於夜間視線不佳，加上無法監看上邊坡狀況，為避免影響行車安全之虞，將於今日晚間6點30分實施預警性封路，管制範圍為文山（台8線166 k）至天祥（台8線168 k）間，預計於7日上午7點30分視狀況採戒護通行，請依現場人員指揮通行。

另外，公路總局指出，中橫公路台8線梨山往大禹嶺路段位於109.5k處，因上邊坡有大面積深層滑動現象，為維護用路人行車安全，兩端已派保全人員守視及指揮車輛通行。因夜間視線不良，自今日起，每天下午5點至隔天早上7點，實施夜間預警性封閉，請用路人配合並預為因應。

廣告
  • 中橫公路坍方處今早順利搶通。（公路總局提供）

    中橫公路坍方處今早順利搶通。（公路總局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 106年62豪雨 中橫 中橫公路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：中橫文山段 今晚6點半實施預警性封路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月6日‧星期二‧丁酉年五月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.