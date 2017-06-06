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公立幼兒園擠破頭 中市議員為家長請命

2017-06-06  18:00

〔記者張菁雅／台中報導〕公立幼兒園名額少，台中市竟出現60人搶2個名額激烈的情況，議員賴朝國、尤碧鈴今天在總質詢時為家長請命，呼籲市府增設公立幼兒園。市長林佳龍表示，台中市幼兒園公私立比目前是2：8，市府將朝4：6的目標努力，抽籤比例過低的區域，將優先推動公托。

尤碧鈴表示，梧棲公立幼兒園很少，由於公立幼兒園收費較私立便宜許多，不少家長都要抽籤排隊，希望市府解決這個問題。

賴朝國也指出，潭子區公立幼兒園與頭家國小附設幼兒園各招生2班，每班30人，但今年扣掉原園直升、特殊身分、不利條件如低收戶等名額後，前者只釋出2個名額，有60人登記，中籤率僅0.03％，家長沒抽到籤，當場哭出來；後者則釋出3個名額，70人抽籤，中籤率0.04％，實在太低。

林佳龍表示，台中市公托整體中籤率不低，但區域分布不均，若當地幼兒園不足，市府除應輔導私人幼兒園，也同步興建公立幼兒園，而交通是重要的考慮因素，地方需求多大，供給就應該多少，應加速弭平，避免城鄉差距擴大。

台中市幼兒園公私立比目前是2：8，市府將朝4：6的目標努力，並將完善規劃分布區域。

教育局長彭富源表示，106年至109年度將增設公共化教保服務150班，預估可提供4500個招生名額。

教育局也指出，今年已先增加870個公共化教保服務量，5月20日抽籤完畢後，經統計中籤率達66.58％；教育局除持續提升公共化教保服務量，對於就讀私立幼兒園的學生並提供托育一條龍補助，減輕家長育兒負擔。

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  • 儘管少子化，公立幼兒園仍是擠破頭。（資料照，記者陳昀攝）

    儘管少子化，公立幼兒園仍是擠破頭。（資料照，記者陳昀攝）

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