流標六次！新竹市定古蹟少年刑務所演武場沒人要修

2017-06-06 17:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員李妍慧今天在市政總質詢針對市定古蹟少年刑務所演武場的修復工程已流標6次提出質疑，李妍慧說，除了演武場還有周邊18棟房舍被登錄為歷史建築，但光一個演武場修復工程就流標多次，要委外營運恐遙遙無期，而刑務所周邊以圍牆圍住，也成了髒亂點，她要求文化局施設乾淨圍籬，或適度清理，不要讓古蹟成為髒亂和治安熱點。

李妍慧說，文資保存最重要的是修復與後續活化，竹市有多個古蹟進行修復工程，但少年刑務所演武場的修復工程卻流標六次，如果8日沒有廠商投標，就流標7次，她認為，修復經費不夠，廠商修復意願不高是流標主因，她要求市府能再重新檢討預算，該爭取的就爭取。

此外，因古蹟周邊都用圍籬圍著，內部已髒亂不堪，加上18棟歷史建築，長期下來已成為市區髒亂點，也成治安隱憂，她要求文化局先做簡易的整理清掃，也要重新檢視圍籬，市定古蹟不應被如此對待。

新竹市文化局文資科長林曉華說，位在新竹監獄旁的市定古蹟少年刑務所演武場和周邊共18棟日治時代木造宿舍已登錄為歷史建築，是目前台灣僅存規模最完整的刑務所宿舍群，有60年以上歷史。官舍群有丙種二戶建、丁種二戶建、丁種四戶建、獨身宿舍（含食堂及炊事場、演武場、共同浴室）等。

對少年刑務所演武場修復工程案流標6次，林曉華說，因配合勞基法工作時數及加班費計算修正，導致勞動成本增加37%，另台灣檜木材料成本增加約10%，由於爭取到的修復經費約1985萬元偏低，加上修復工程需具古蹟修復經驗廠商，因預算規模小，對廠商的誘因不足。

林曉華說，演武場修復工程正進行第7次上網招標，預計8日截標，若仍流標，會請設計建築師再檢討預算，預算不足部分，則再向中央爭取經費補助。至於18棟歷史建築修復經費，經調查研究初估，共需1億6000萬元，也會再向中央爭取經費辦理修復工程。

此外，李妍慧也對動物園內的標本室和夜行館是否保留，要求產發處和文化局要共同會勘，並要向市民說明文資審查委員會探勘結果，以示公聽。