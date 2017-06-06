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豪雨侵襲彰市無恙 全賴7千萬整治18處排水系統

2017-06-06  17:48

〔記者湯世名／彰化報導〕日前超大豪雨侵襲中部地區，彰化縣員林市淹翻天，市區有如水鄉澤國，反觀以往大雨必淹的彰化市卻安然無恙，南、北兩樣情，今天趁天候放晴會勘排水系統的彰化市長邱建富指出，這是因為他上任7年多來，市公所共投入7000多萬元治水經費，整治全市18處排水系統，歷經多次颱風、大雨侵襲都發揮功效，未釀生任何災情。

邱建富今天到彰化市台化街附近低窪地區勘查這次豪大雨東西二圳的排水狀況，當地居民開心指出，以前只要下大雨，當地必定淹水7、80公分，最嚴重甚至淹達1公尺深，由於從未解決，他們還曾氣得在水泥牆上噴漆「政府無能、人民受苦、淹水歹冬」等字樣來洩憤，不過這幾年市公所整治有成，東西二圳從未溢堤造成當地淹水，就算日前豪大雨，該區最多也只是小積水，這次員林市淹大水，彰化市安然無恙，他們終於不用再擔心豪大雨受淹水之苦。

邱建富表示，由於以往彰化市區多條重要道路及多處社區大雨必淹，因此99年他上任後立即著手治水，針對大埔路、埔南街、中山路二段、南興街、中華西路等18處易淹水區域進行雨水下水道、區域排水、護岸、路面、側溝等改善工程，至今7年多來，治水總經費高達7000多萬元，這次豪大雨，他也繃緊神經在市區會勘，最後彰化市安然無恙，反觀員林市卻成水鄉澤國，員林市、彰化市兩種截然不同景象，可見其成效。

他說，另外，彰化市曉陽與民生兩處地下道，在他上任之前，總是遇雨成災，成為市民心中的痛，他上任後加以把脈，找出抽水馬達過低是造成地下道淹水的禍因，經過將抽水馬達升高，徹底解決遇雨成災的沈疴，顯示只要有心，整治水患並非難事。

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  • 彰化市長邱建富（右）今天到台化街會勘，看到牆上昔日噴漆罵淹水的字樣，居民笑說：「整治後終於不再淹水了。」（記者湯世名攝）

    彰化市長邱建富（右）今天到台化街會勘，看到牆上昔日噴漆罵淹水的字樣，居民笑說：「整治後終於不再淹水了。」（記者湯世名攝）

  • 整治有成的彰化市東西二圳在這次豪大雨發揮功效，並未釀成區域淹水，今天市長邱建富會勘相當滿意。（記者湯世名攝）

    整治有成的彰化市東西二圳在這次豪大雨發揮功效，並未釀成區域淹水，今天市長邱建富會勘相當滿意。（記者湯世名攝）

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相關關鍵字： 106年62豪雨 員林 彰化市 淹水 豪雨 邱建富
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