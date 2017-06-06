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婚禮淪公式化、一定放這兩首歌... 他說出真相被推爆

2017-06-06  18:36

〔即時新聞／綜合報導〕結婚是人生大事，但許多人的婚禮不免淪為形式上的飯局，近日在網路引起熱烈討論。有網友點出，結婚不是為了新人，而是雙方長輩一生難得拚面子的機會，子女若不想被囉嗦只好「忍一天」。網友也指出，婚宴播放新人照片時，搭配的經常是歌曲「Kiss Me」或「今天妳要嫁給我」，婚禮已經公式化。

PTT名人kurtc在八卦板發文表示，現在結婚宴客根本不是為新人，而是為雙方長輩的面子辦的，幾乎所有的流程跟排場都是因為長輩的面子而出現。他指出，由於子女結婚是長輩一生難得「拚面子」的主場，好不容易盼到了，一定都是全力投入，把一切事情包去做，子女如果阻擋，雙方一定翻臉。

kurtc也說，台灣的婚禮為了做面子，一定會找立委或議員上台講話，開席動不動就拖一個小時以上，讓台下餓得要死；且婚禮一定要播放新郎和新娘的成長照片，搭配英文歌曲「Kiss Me」或陶喆與蔡依林的「今天妳要嫁給我」，婚禮形式都已公式化。

他總結說，如果長輩夠開明，願意把婚禮交給新人處理，那真的是恭喜，否則反正也就一天，不想一直被囉嗦，「忍一天就過去了」。

這篇文章引起網友共鳴，短時間被網友推爆，紛紛直呼中肯，感嘆「結論就是陋習」、「長輩真的煩」、「父母的成果發表會」，有人戲稱婚禮跟喪禮差不多，一個假笑，一個假哭，都在表演；另外也有人認為，以後這種形式化的婚禮應該會愈來愈少。

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  • 有網友點出，結婚不是為了新人，而是雙方長輩一生難得拚面子的機會，子女若不想被囉嗦只好「忍一天」。（情境照）

    有網友點出，結婚不是為了新人，而是雙方長輩一生難得拚面子的機會，子女若不想被囉嗦只好「忍一天」。（情境照）

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