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國姓南港溪邊坡流失 4民宅後門是懸崖

國姓鄉柑林村昌榮巷南港溪旁民宅後院邊坡崩塌，民眾打開後門，下方就是深約20公尺的溪谷。（記者佟振國攝）

2017-06-06  17:34

〔記者佟振國／南投報導〕日前西南氣流加上梅雨鋒面雙重夾擊，南投縣國姓鄉南港溪暴漲，昌榮橋下游左側邊坡不堪大水與大雨沖刷持續崩塌，導致昌榮巷的4戶民宅地基掏空流失，不僅後院地面嚴重龜裂，甚至打開後門就是深達20公尺的溪谷，看得居民心裡發毛，直呼「太恐怖了！」

國姓鄉柑林村南港溪昌榮橋河段附近去年才施設護岸，但護岸的高度不足，這波西南氣流及梅雨鋒面連續3天強降雨，造成溪水暴漲，上方未加固整治的邊坡經不起大雨及大水沖刷，大量土石滑落至溪床，緊鄰河岸的昌榮巷民宅首當其衝。

柑林村長許淑鐄表示，昌榮巷4戶民宅後院原本距離邊坡約還有2公尺，這場雨災過後，其中有2戶的後院完全不見了，另2戶後院則是掏空及龜裂，才剛進入雨季就有嚴重災害，如果再來幾場大雨，這裡恐怖會變成神木村第二，居民要去溪底找房子了，這些房子都是921災後居民貸款重建的，如果房子再保不住，居民將無家可歸。

其中80多歲的黃姓婦人獨居，子女都在外地工作，請外籍看護工照顧母親，黃婦表示，3日晚間與外勞被後院轟隆的巨響驚醒，外勞打開後門，一看就是20多公尺的溪谷，嚇得趕緊跟她跑到客廳，擔心房子會垮掉，2人徹夜未眠，其他住戶也將後方的物品搬到安全地方放置。

鄉長丘埔生表示，公所已通報水利署第三河川局勘災與爭取邊坡護岸整治，現階段住戶必須隨時警戒，若有發布土石流紅色警戒，將強制撤離至鄰近的柑林、大石村活動中心避難。

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  • 國姓鄉昌榮巷受災民宅的後院嚴重龜裂，居民擔心再有大雨來襲，可能不保。（記者佟振國攝）

    國姓鄉昌榮巷受災民宅的後院嚴重龜裂，居民擔心再有大雨來襲，可能不保。（記者佟振國攝）

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