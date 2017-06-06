投149線觀光動線受創 地方質疑未做堤防是禍因

南投縣竹山鎮對外觀光動線投149線，因豪大雨路基嚴重被淘空、塌陷，地方質疑與第４河川局未興建堤防有關。（記者謝介裕攝）

2017-06-06 17:20

〔記者謝介裕／南投報導〕豪雨重創南投縣竹山鎮觀光動線投149線，不但造成沿線民宅地基坍方流失、路旁邊坡嚴重崩坍，甚至還出現近百公尺的路面被掏空、塌陷，可說是遍體鱗傷，更危及民眾進出安全，縣議員蔡宜助、代表陳錫錋等人表示，149線泉州寮地區緊鄰清水溪，但長達1公里沒有施設堤防，強烈懷疑因此清水溪暴漲沖刷才造成該道路災情嚴重，盼第4四河川局能興建堤防提供屏障。

投149線災情引發縣府重視，縣長林明溱也在工務處長陳錫梧等人陪同下實地會勘，尤其，元仁製茶所曬茶場一帶，因豪雨夾雜大量土石沖刷，致使路旁及元仁製茶所前的曬茶場地基坍方流失，部分路段更因塌陷過於嚴重，只能維持單線通車，令民眾苦不堪言。

林明溱指出，為避免災情擴大，縣府將先做應急處置，確保駁坎安全及避免民宅地基繼續流失，後續將爭取災修復建工程經費復建，整治山溝疏導水流，讓民眾生命財產安全獲得更好的保障。

至於地方民眾質疑該道路災情與未興建堤防有關聯性，第4河川局說，有待進一步會勘、調查、了解後才能對外說明。