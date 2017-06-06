彰女樂儀隊和丁噹登小巨蛋 勾起校友「那些年」回憶

儀隊學生進行伸展肢體動作。（記者張聰秋攝）

2017-06-06 17:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕創校98年的彰化女中，樂隊成軍72年、儀隊成軍47年，是校友們共同的印象，日前受邀前往台北小巨蛋，參加2017Hito流行音樂獎頒獎典禮，與曾為不少偶像劇奉獻美聲的實力派歌手丁噹同台演出，首次站上大型演出舞台，加上樂儀隊相互切磋培養默契，許多老校友看到轉播，勾起「那些年」同學間穿著樂儀隊服裝表演的記憶，回想過去感覺很甜蜜。

6月4日，31位彰女樂儀隊隊員不畏風雨北上小巨蛋，白天彩排、晚上演出，當晚夜宿台北劍潭學生活動中心，昨天到華山文創園區進行校外教學，今天返校上課。

校長鄭曜忠鼓勵學生傑出表現，今天特別頒發紅包獎勵學生，樂隊隊長蔡旻珊和儀隊小隊長陳品蓉代表接受。

學生們分享表演心得，有人說，一起跟歌手表演，還是知名的小巨蛋，心情難免緊張，白天彩排時還會掉槍，擔心表現不夠好，直到演出結束壓力一次釋放，大鬆一口氣。

37歲的謝姓校友說，當年學生樂儀隊成員還有身高的限制，儀隊規定165公分、樂隊158公分，比現在空姐考試還嚴格。

42歲的鄧姓校友當年樂隊的成員之一，她說，看到學妹們有幸登上小巨蛋，為學妹們感到驕傲。

48歲的張姓校友說，她唸彰女時，校風很保守，隊員演出時可穿短裙，跟百褶黑裙需過膝的制服比較，同學們都很羡慕隊員穿漂漂亮亮的短裙亮相。

還有校友說，以前，要加入樂儀隊除了身高是最基本的要求之外，成績要達一定水準才有資格參加遴選，「條件很嚴的！」

不過，隨著校風的開放，過去樂儀隊由學校教官主導，現在早已取消種種限制，改由學生自主管理，學姊傳承學妹制。

彰女樂儀隊多次獲邀參加校外重要活動，公益活動飢餓30、縣府舉辦國慶活動和體育賽事，都有樂儀隊精彩演出的身影，首次登上小巨蛋在上萬個觀眾面前演出，引發校友們爭相轉發分享，勾起共同回憶。

校長鄭曜忠表示，當初接獲經紀公司來電邀請，校方交由學生討論、決定，演出場地是特殊的T字形舞台，學生們花了1個月密集排練，完美演出讓師長沾光。