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ATTA台中國際旅展登場 瞄準暑假出遊市場

2017-06-06  17:26

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市旅行商業同業公會主辦「ATTA台中國際旅展」，將於6月9日起一連4天在大台中會展中心舉辦，匯聚各國觀光局、品牌旅行社、五星飯店、特色民宿、觀光工廠近五百格展出攤位，主辦單位表示，本次展出為暑假出遊前最後一波搶購機會，眾家業者祭出超值破盤優惠吸客，還有1100個消暑福袋免費大放送。

台中市旅行商業同業公會執行長林長杰表示，今年上半年的旅遊市場，可能大家都認為景氣不是很好，但其實出國人數還是持續往上成長，尤其在自由行的部分增加的幅度較高，一些廉價航空公司進入市場之後，也更加強消費者出國的意願；台中在三月份就有虎航飛澳門、七月也即將有直飛曼谷的航線，也希望藉由旅展來增加從台中出國的旅運量。

主辦單位表示，眾家業者推出破盤優惠，澳門3天2夜下殺最低價2388元，看準暑假親子出遊商機，香港迪士尼海洋王國4天旅展價12900元，第2人還可再折2000元，日本東京迪士尼樂園煙花嘉年華5天13500元起；國內行程部分也推薦跳島遊，2天1夜綠島4人成行，一人只要1990元。

此外，近年經濟部推廣產業旅遊，多家觀光工廠也參展搶客，「愛玩色創意館」與彰化地區多家優質觀光工廠及休閒農場推出「玩樂新彰化」旅遊套票，提供許多親子體驗優惠；老字號馬玉山食品也邀請國內外藝術家、動畫家，共同打造「紅頂穀創穀物文創樂園」；喜愛香氛的民眾也可走訪「亞洛美精靈國度」，進入奇幻調香世界。

每次旅展都吸引排隊人龍的台中林酒店，展期也推出每日限量的餐券、住宿券特賣，LV百匯假日下午餐券買6送1、LV百匯&奇鮮日本料理平日聯合餐券買6送1，住宿券部分也有多項升等或折扣優惠。

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  • 旅展showgirl用水槍表現涼夏旅遊商品殺很大。（記者何宗翰攝）

    旅展showgirl用水槍表現涼夏旅遊商品殺很大。（記者何宗翰攝）

  • 「愛玩色創意館」與彰化地區多家優質觀光工廠及休閒農場推出「玩樂新彰化」旅遊套票。（記者何宗翰攝）

    「愛玩色創意館」與彰化地區多家優質觀光工廠及休閒農場推出「玩樂新彰化」旅遊套票。（記者何宗翰攝）

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