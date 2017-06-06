走親民風！外交部中部辦事處櫃台降低 增設座位區

2017-06-06 17:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隨著中部地區的發展，外交部中部辦事處一年的護照申報量達38萬件，為了讓申辦護照民眾有舒適等待空間，不但將原本是內政部辦公室改裝成為民眾的等候叫號休息室，近日還將臨櫃的櫃台降低，申辦者可坐著等候，民眾覺得親民多了。

外交部中部辦事處表示，護照申辦在92年時，1年約18萬件，到了100年，就達到36萬件，105年更達38萬件，中辦護照的申報量僅次於台北，上個月有2萬8千多件。

由於人數眾多，等候時間就會拉長，為了讓申辦護照的民眾，能舒適的等候，去年外交部中部辦事處就跟行政院反映，獲得行政院支持後，將辦事處旁的內政部辦公室釋出，做為民眾填寫資料及在等候叫號的休息處，讓空間多出100坪，不但椅子如同機場的候機室，還有大電視、多個插座可充電，民眾等候叫號時不會無聊。

此外，過去民眾在填好表格申辦護照後，在臨櫃時把表格交給承辦員，必須站在等候承辦員比對相關資料，外交中部辦事處副處長林鼎翔認為應該把櫃台降低，跟民眾才不會有距離感，獲得處長宋子正的支持。

但是承辦護照的工作，不可能因工程進行而停止，林鼎翔比照國外經驗，將櫃台的工程的製作，都在外部進行，利用端午節4天的假期，把做好的設備，直接安裝的辦事處內，端午節假期結束後，便可立即上線，完全沒有影響到民眾申辦護照的時間。

端午節結束後，很多來申辦的民眾，都覺得櫃台不但降低，還可坐著等候承辦人員比照資料，都覺得跟外交部的距離不再遙不可及，相當親民。